Джек Колбек вернулся из "Ньюкасла" в "Ноттингем Форест"

Полузащитник "Ньюкасла" Джек Колбек проведет сезон 2018/19 в клубе Чемпионшипа "Ноттингем Форест" на правах аренды.

Прибыв на "Сент Джеймс Парк" в июне 2014, с тех пор Колбек провел 102 матча за "сорок" и забил пять голов. В сезоне 2016/17 рыжеволосый полузащитник помог команде Рафаэля Бенитеса выиграть Чемпионшип и выйти в Премьер-Лигу.



Однако в прошлой кампании 28-летний англичанин лишился доверия со стороны Бенитеса и в январе отправился за практикой к "лесникам", за которых сыграл 16 матчей и забил четыре гола.



И вот сегодня стало известно, что клубу с "Сити Граунд" удалось договориться о возвращении Колбека. "Ноттингем Форест" повторно арендует Джека, причем с опцией выкупа.