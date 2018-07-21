Джек Колбек вернулся из "Ньюкасла" в "Ноттингем Форест"
Полузащитник "Ньюкасла" Джек Колбек проведет сезон 2018/19 в клубе Чемпионшипа "Ноттингем Форест" на правах аренды.
Прибыв на "Сент Джеймс Парк" в июне 2014, с тех пор Колбек провел 102 матча за "сорок" и забил пять голов. В сезоне 2016/17 рыжеволосый полузащитник помог команде Рафаэля Бенитеса выиграть Чемпионшип и выйти в Премьер-Лигу.
Однако в прошлой кампании 28-летний англичанин лишился доверия со стороны Бенитеса и в январе отправился за практикой к "лесникам", за которых сыграл 16 матчей и забил четыре гола.
И вот сегодня стало известно, что клубу с "Сити Граунд" удалось договориться о возвращении Колбека. "Ноттингем Форест" повторно арендует Джека, причем с опцией выкупа.
21.07.2018 00:05
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