"Эвертон" сделал предложение по Люке Диню

"Эвертон" предложил 22 миллиона фунтов за левого защитника "Барселоны" Люку Диня.

Этим летом "ириски" сменили главного тренера и спортивного директора, но пока не совершили ни одного приобретения, что сильно контрастирует с повышенной активностью клуба на трансферном рынке прошлым летом.



Однако еще на днях Марку Силва успокоил своих болельщиков и заверил, что работа над поиском усиления ведется. В пятницу же стало известно, что "Эвертон" близок к приобретению нападающего "Уотфорда" Ришарлисона за 50 млн. фунтов.



По информации Daily Mirror, другим новичком мерсисайдского клуба может стать 25-летний Динь, который недоволен своей ролью дублера Жорди Альбы на "Ноу Камп". Дефицит игрового времени стоил Люке места в заявке сборной Франции на ЧМ-2018.



В данный момент "Эвертон" ожидает ответа "Барселоны" на предложение по Диню, интерес к которому также проявляют "Ювентус" и "Бавария". Во французе Силва видит конкурента для ветерана Лейтона Бэйнса.