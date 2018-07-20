"Эвертон" сделал предложение по Люке Диню
"Эвертон" предложил 22 миллиона фунтов за левого защитника "Барселоны" Люку Диня.
Этим летом "ириски" сменили главного тренера и спортивного директора, но пока не совершили ни одного приобретения, что сильно контрастирует с повышенной активностью клуба на трансферном рынке прошлым летом.
Однако еще на днях Марку Силва успокоил своих болельщиков и заверил, что работа над поиском усиления ведется. В пятницу же стало известно, что "Эвертон" близок к приобретению нападающего "Уотфорда" Ришарлисона за 50 млн. фунтов.
По информации Daily Mirror, другим новичком мерсисайдского клуба может стать 25-летний Динь, который недоволен своей ролью дублера Жорди Альбы на "Ноу Камп". Дефицит игрового времени стоил Люке места в заявке сборной Франции на ЧМ-2018.
В данный момент "Эвертон" ожидает ответа "Барселоны" на предложение по Диню, интерес к которому также проявляют "Ювентус" и "Бавария". Во французе Силва видит конкурента для ветерана Лейтона Бэйнса.
20.07.2018 23:00
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Такое впечатление, что Эвертон из спячки вышел. Что им мешало раньше обратиться насчет этого лавочника?!
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Конкурента? Это прямая замена
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