"Эвертон" сделал предложение по Люке Диню

Люка Динь "Эвертон" предложил 22 миллиона фунтов за левого защитника "Барселоны" Люку Диня.

Этим летом "ириски" сменили главного тренера и спортивного директора, но пока не совершили ни одного приобретения, что сильно контрастирует с повышенной активностью клуба на трансферном рынке прошлым летом.

Однако еще на днях Марку Силва успокоил своих болельщиков и заверил, что работа над поиском усиления ведется. В пятницу же стало известно, что "Эвертон" близок к приобретению нападающего "Уотфорда" Ришарлисона за 50 млн. фунтов.

По информации Daily Mirror, другим новичком мерсисайдского клуба может стать 25-летний Динь, который недоволен своей ролью дублера Жорди Альбы на "Ноу Камп". Дефицит игрового времени стоил Люке места в заявке сборной Франции на ЧМ-2018.

В данный момент "Эвертон" ожидает ответа "Барселоны" на предложение по Диню, интерес к которому также проявляют "Ювентус" и "Бавария". Во французе Силва видит конкурента для ветерана Лейтона Бэйнса.



Метки Барселона, Динь, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2018 23:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 21.07.2018 00:09 # brown-ale
    Такое впечатление, что Эвертон из спячки вышел. Что им мешало раньше обратиться насчет этого лавочника?!

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  2. babsez 21.07.2018 00:07 # babsez
    Конкурента? Это прямая замена

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