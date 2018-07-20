Софиан Буфаль сменил "Саутгемптон" на "Сельту"
Вингер "Саутгемптона" Софиан Буфаль отправился в испанскую "Сельту", где проведет следующий сезон на правах аренды.
В августе 2016 "святые" приобрели Софиана у "Лилля" за 16 миллионов фунтов. С тех пор 24-летний марокканец провел 59 матчей и забил четыре гола.
Однако еще в концовке прошлого сезона Буфаль угодил в опалу к главному тренеру "Саутгемптона" Марку Хьюзу и оказался лишен игровой практики. Свой последний матч Софиан провел еще в марте.
То, что у Буфаля нет будущего на "Сент Мэри", стал ясно, когда Хьюз не взял талантливого игрока в предсезонное турне по Китаю. Этим решила воспользоваться "Сельта", договорившись об аренде Софиана на кампанию 2018/19.
20.07.2018 22:00
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