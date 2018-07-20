"Лестер" приобрел Данни Уорда у "Ливерпуля"

Данни Уорд "Лестер" завершил приобретение голкипера Данни Уорда у "Ливерпуля". Сделка оценивается в 12.5 миллионов фунтов.

Ранее в июле появились слухи, что главный тренер "красных" Юрген Клопп, разочаровавшись в Лорисе Кариусе и Симоне Миньоле, даст 25-летнему Уорду шанс стать первым номером команды.

Однако этого шанса Данни так и не дождался. Когда у Клоппа появилась возможность приобрести Алиссона у "Ромы", он дал добро на переход Уорда к "лисам".

Сегодня "Лестер" завершил приобретение талантливого валлийца, заключив четырехлетний контракт с Уордом, который стал уже четвертым новичком на "Кинг Пауэр" этим летом после Рикарду Перейры, Джонни Эванса и Джеймса Мэддисона.

Как отмечает Sky Sports, помимо 12.5 млн. фунтов, "Ливерпуль" также получил право на 20 процентов с последующей продажи Уорда "лисами".

"Я рад был здесь, и я устремлен в будущее с этим клубом. Я пришел сюда, чтобы развивать все свои игровые качества, и надеюсь помочь клубу добиться еще какого-нибудь успеха. В последние годы "Лестеру" это удавалось, и я надеюсь успех будет нас ждать и в будущем", — сообщил Уорд.

Добавим, за шесть лет в "Ливерпуле" Уорд сыграл только три матча за первую команду.



Метки Лестер, Ливерпуль, трансферы, Уорд

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2018 21:50

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  1. gerrard08 20.07.2018 22:22 # gerrard08
    Жалко пацана, не красиво поступили с ним, но на че и в чш за хадр поц топово стоял.
    Удачи кароч.

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  2. chr1s8rown 20.07.2018 22:14 # chr1s8rown
    ЛФК продаёт своего 4го вратаря за 12кк
    а щельзи своего 1го за 32 кк .
    вот бизнес кар

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  3. recyjoed 20.07.2018 22:03 # recyjoed
    топчика подписали. Удачи парню!

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