"Лестер" приобрел Данни Уорда у "Ливерпуля"

"Лестер" завершил приобретение голкипера Данни Уорда у "Ливерпуля". Сделка оценивается в 12.5 миллионов фунтов.

Ранее в июле появились слухи, что главный тренер "красных" Юрген Клопп, разочаровавшись в Лорисе Кариусе и Симоне Миньоле, даст 25-летнему Уорду шанс стать первым номером команды.



Однако этого шанса Данни так и не дождался. Когда у Клоппа появилась возможность приобрести Алиссона у "Ромы", он дал добро на переход Уорда к "лисам".



Сегодня "Лестер" завершил приобретение талантливого валлийца, заключив четырехлетний контракт с Уордом, который стал уже четвертым новичком на "Кинг Пауэр" этим летом после Рикарду Перейры, Джонни Эванса и Джеймса Мэддисона.



Как отмечает Sky Sports, помимо 12.5 млн. фунтов, "Ливерпуль" также получил право на 20 процентов с последующей продажи Уорда "лисами".



"Я рад был здесь, и я устремлен в будущее с этим клубом. Я пришел сюда, чтобы развивать все свои игровые качества, и надеюсь помочь клубу добиться еще какого-нибудь успеха. В последние годы "Лестеру" это удавалось, и я надеюсь успех будет нас ждать и в будущем", — сообщил Уорд.



Добавим, за шесть лет в "Ливерпуле" Уорд сыграл только три матча за первую команду.