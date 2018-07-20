"Сити" не будет покупать Пьянича, Ковачича или Алькантару
"Манчестер Сити" не планирует покупать полузащитников Миралема Пьянича из "Ювентуса", Матео Ковачича из "Реала" или Тиаго Алькантару из "Баварии".
Прибыв в Америку для предсезонного турне, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола подтвердил, что его клуб остается на трансферном рынке в поисках центрального полузащитника после сорвавшегося приобретения Жоржиньо.
Меж тем в итальянской прессе появились слухи, что на днях Гвардиола лично разговаривал с Пьяничем. Сообщалось, что чемпионы Премьер-Лиги готовы выложить 72 миллиона фунтов за 28-летнего боснийца.
Однако Goal, ссылаясь на свои источники на "Этихад", спешит заверить, что "Сити" не рассматривает вариант с приобретением Миралема. То же самое касается Ковачича и Алькантары, которых сватали в Манчестер таблоиды Испании и Германии, соответственно.
Более того, теперь Гвардиола и вовсе готов отказаться от покупки звездного игрока. Каталонский тренер готов ограничиться приглашением молодого полузащитника на перспективу, если такая возможность предоставится.
20.07.2018 21:00
Просмотров: 194
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Расслабьтесь, Пьянич у нас будет. Другой чел говорил, что в пятницу будет что-то "hot".
https://sun9-3.userapi.com/c7001/v7001122/53154/GPNk4PF4zI0.jpg
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий