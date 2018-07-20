"Сити" не будет покупать Пьянича, Ковачича или Алькантару

"Манчестер Сити" не планирует покупать полузащитников Миралема Пьянича из "Ювентуса", Матео Ковачича из "Реала" или Тиаго Алькантару из "Баварии".

Прибыв в Америку для предсезонного турне, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола подтвердил, что его клуб остается на трансферном рынке в поисках центрального полузащитника после сорвавшегося приобретения Жоржиньо.



Меж тем в итальянской прессе появились слухи, что на днях Гвардиола лично разговаривал с Пьяничем. Сообщалось, что чемпионы Премьер-Лиги готовы выложить 72 миллиона фунтов за 28-летнего боснийца.



Однако Goal, ссылаясь на свои источники на "Этихад", спешит заверить, что "Сити" не рассматривает вариант с приобретением Миралема. То же самое касается Ковачича и Алькантары, которых сватали в Манчестер таблоиды Испании и Германии, соответственно.



Более того, теперь Гвардиола и вовсе готов отказаться от покупки звездного игрока. Каталонский тренер готов ограничиться приглашением молодого полузащитника на перспективу, если такая возможность предоставится.