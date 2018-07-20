"Сити" не будет покупать Пьянича, Ковачича или Алькантару

Миралем Пьянич "Манчестер Сити" не планирует покупать полузащитников Миралема Пьянича из "Ювентуса", Матео Ковачича из "Реала" или Тиаго Алькантару из "Баварии".

Прибыв в Америку для предсезонного турне, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола подтвердил, что его клуб остается на трансферном рынке в поисках центрального полузащитника после сорвавшегося приобретения Жоржиньо.

Меж тем в итальянской прессе появились слухи, что на днях Гвардиола лично разговаривал с Пьяничем. Сообщалось, что чемпионы Премьер-Лиги готовы выложить 72 миллиона фунтов за 28-летнего боснийца.

Однако Goal, ссылаясь на свои источники на "Этихад", спешит заверить, что "Сити" не рассматривает вариант с приобретением Миралема. То же самое касается Ковачича и Алькантары, которых сватали в Манчестер таблоиды Испании и Германии, соответственно.

Более того, теперь Гвардиола и вовсе готов отказаться от покупки звездного игрока. Каталонский тренер готов ограничиться приглашением молодого полузащитника на перспективу, если такая возможность предоставится.



Метки Алькантара, Бавария, Ковачич, Манчестер Сити, Пьянич, Реал, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2018 21:00

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 20.07.2018 21:05 # ganinilyha
    Расслабьтесь, Пьянич у нас будет. Другой чел говорил, что в пятницу будет что-то "hot".
    https://sun9-3.userapi.com/c7001/v7001122/53154/GPNk4PF4zI0.jpg

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