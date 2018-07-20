"Эвертон" близок к покупке Ришарлисона за 50 миллионов фунтов
"Эвертон" близок к покупке нападающего "Уотфорда" Ришарлисона за впечатляющую сумму в 50 миллионов фунтов.
Напомним, отношения "ирисок" и "шершней" серьезно ухудшились после того, как в прошлом сезоне мерсисайдский клуб попытался переманить Марку Силву, тогда возглавлявшего "Уотфорд".
Этот фактор не испугал "Эвертон", который этим летом вновь постучался к своим коллегам с "Викаридж Роад" и сделал крайне заманчивое предложение по Ришарлисону, который лишь год назад был куплен "шершнями" у "Флуминенсе" за 11.5 млн. фунтов.
Как утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, несмотря на все свои разногласия с "ирисками", "Уотфорд" не смог устоять перед суммой в 50 млн. фунтов. В данный момент 21-летний бразилец близок к тому, чтобы воссоединиться с Силвой на "Гудисон Парк".
Трансфер Ришарлисона должен стать своего рода символом поддержки, которую руководство "Эвертона" оказывает Силве, но пока не может подтвердить это приобретениями — "ириски" до сих пор остаются без новичков в это окно.
20.07.2018 20:00
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Видимо колбасная болезнь передалась. Ну в принципе ничего удивительного, в одном городе ведь пациенты.
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Они ж вроде вэлбека собирались брать...
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Пздц ценничек за полусезонку
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найс Уотфорд разводит
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Эвертон не должен брать Ришарлисона за 50 мультов. Это просто эпик будет. Если средненький клуб отвалит такие деньги за односезонку(точнее полусезонку), который в особых талантах-то раньше не ходил - это только негативно скажется на футбол в целом.
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50 мультов за Ришарлисона?! Да лучше бы Дзюбу за 10-ку взяли.
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ничему прошлый сезон не научил нового владельца эвертона, в случае очередной неудачи может и бросить ирисок, переложив долги на клуб
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