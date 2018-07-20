"Эвертон" близок к покупке Ришарлисона за 50 миллионов фунтов

Ришарлисон "Эвертон" близок к покупке нападающего "Уотфорда" Ришарлисона за впечатляющую сумму в 50 миллионов фунтов.

Напомним, отношения "ирисок" и "шершней" серьезно ухудшились после того, как в прошлом сезоне мерсисайдский клуб попытался переманить Марку Силву, тогда возглавлявшего "Уотфорд".

Этот фактор не испугал "Эвертон", который этим летом вновь постучался к своим коллегам с "Викаридж Роад" и сделал крайне заманчивое предложение по Ришарлисону, который лишь год назад был куплен "шершнями" у "Флуминенсе" за 11.5 млн. фунтов.

Как утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, несмотря на все свои разногласия с "ирисками", "Уотфорд" не смог устоять перед суммой в 50 млн. фунтов. В данный момент 21-летний бразилец близок к тому, чтобы воссоединиться с Силвой на "Гудисон Парк".

Трансфер Ришарлисона должен стать своего рода символом поддержки, которую руководство "Эвертона" оказывает Силве, но пока не может подтвердить это приобретениями — "ириски" до сих пор остаются без новичков в это окно.



Метки Ришарлисон, Уотфорд, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2018 20:00

Количество просмотров Просмотров: 882

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ccchelsea 20.07.2018 21:09 # ccchelsea
    Видимо колбасная болезнь передалась. Ну в принципе ничего удивительного, в одном городе ведь пациенты.

    (ответить)

  2. zzspurs 20.07.2018 20:56 # zzspurs
    Они ж вроде вэлбека собирались брать...

    (ответить)

  3. gerrard08 20.07.2018 20:55 # gerrard08
    Пздц ценничек за полусезонку

    (ответить)

  4. rap-woiska 20.07.2018 20:42 # rap-woiska
    найс Уотфорд разводит

    (ответить)

  5. high-malvern 20.07.2018 20:26 # high-malvern
    Эвертон не должен брать Ришарлисона за 50 мультов. Это просто эпик будет. Если средненький клуб отвалит такие деньги за односезонку(точнее полусезонку), который в особых талантах-то раньше не ходил - это только негативно скажется на футбол в целом.

    (ответить)

  6. denkik 20.07.2018 20:16 # denkik
    50 мультов за Ришарлисона?! Да лучше бы Дзюбу за 10-ку взяли.

    (ответить)

  7. liverfun 20.07.2018 20:15 # liverfun
    ничему прошлый сезон не научил нового владельца эвертона, в случае очередной неудачи может и бросить ирисок, переложив долги на клуб

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: