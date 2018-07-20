"Эвертон" близок к покупке Ришарлисона за 50 миллионов фунтов

"Эвертон" близок к покупке нападающего "Уотфорда" Ришарлисона за впечатляющую сумму в 50 миллионов фунтов.

Напомним, отношения "ирисок" и "шершней" серьезно ухудшились после того, как в прошлом сезоне мерсисайдский клуб попытался переманить Марку Силву, тогда возглавлявшего "Уотфорд".



Этот фактор не испугал "Эвертон", который этим летом вновь постучался к своим коллегам с "Викаридж Роад" и сделал крайне заманчивое предложение по Ришарлисону, который лишь год назад был куплен "шершнями" у "Флуминенсе" за 11.5 млн. фунтов.



Как утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, несмотря на все свои разногласия с "ирисками", "Уотфорд" не смог устоять перед суммой в 50 млн. фунтов. В данный момент 21-летний бразилец близок к тому, чтобы воссоединиться с Силвой на "Гудисон Парк".



Трансфер Ришарлисона должен стать своего рода символом поддержки, которую руководство "Эвертона" оказывает Силве, но пока не может подтвердить это приобретениями — "ириски" до сих пор остаются без новичков в это окно.