"Тоттенхэм" заключил новый контракт с Ламелой

"Тоттенхэм" объявил о подписании нового четырехлетнего контракта с вингером Эриком Ламелой.

Ламела выступает за "шпор" после своего дорогостоящего перехода из "Ромы" в 2013 году. За это время Эрик сыграл 154 матча и забил 23 гола, включая четыре в прошлом сезоне.



Адаптация Эрика к английскому футболу была затяжной и болезненной. Талантливый аргентинец столкнулся с травмами и несчастьем в личной жизни, но в конце концов преодолел все трудности и проявил себя как важный для главного тренера Маурисио Почеттино игрок.



В прошлом сезоне 26-летний Ламела провел 33 матча, окончательно убедив боссов клуба, что заслуживает продления сотрудничества. Вернувшись из отпуска, Эрик первым делом заключил новую сделку, как и нападающий Сон Хен Мин.