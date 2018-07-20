Фабрегас верит в стиль Сарри

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас заявил, что верит в футбол, который собирается поставить "синим" новый главный тренер Маурицио Сарри.

Во время первой пресс-конференции на новом месте работы Сарри преподнес себя антагонистом своего предшественника Антонио Конте. Ожидается, что Маурицио "Челси" будет играть в совершенно другой футбол и по другой схеме.



Вместе с тем к футболу Сарри существуют вопросы, ведь этот стиль пока не принес Маурицио никаких трофеев в карьере. Однако Фабрегас не видит в этом проблемы.



"Я верю в его стиль футбола. Мне он действительно нравится. Я рос, играя по его системе и при том качестве футбола, который он хочет принести в этот клуб".



"Думаю, игроки вроде меня смогут извлечь большую выгоду из этого. Мы просто должны очень упорно тренироваться, оставаться сплоченными, быть командой", — цитирует Фабрегаса Sky Sports.