Фабрегас верит в стиль Сарри

Сеск Фабрегас Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас заявил, что верит в футбол, который собирается поставить "синим" новый главный тренер Маурицио Сарри.

Во время первой пресс-конференции на новом месте работы Сарри преподнес себя антагонистом своего предшественника Антонио Конте. Ожидается, что Маурицио "Челси" будет играть в совершенно другой футбол и по другой схеме.

Вместе с тем к футболу Сарри существуют вопросы, ведь этот стиль пока не принес Маурицио никаких трофеев в карьере. Однако Фабрегас не видит в этом проблемы.

"Я верю в его стиль футбола. Мне он действительно нравится. Я рос, играя по его системе и при том качестве футбола, который он хочет принести в этот клуб".

"Думаю, игроки вроде меня смогут извлечь большую выгоду из этого. Мы просто должны очень упорно тренироваться, оставаться сплоченными, быть командой", — цитирует Фабрегаса Sky Sports.



Метки Сарри, Фабрегас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2018 19:00

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  1. zzspurs 20.07.2018 19:49 # zzspurs
    Проститут фуууу

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  2. gidro-met 20.07.2018 19:44 # gidro-met
    этот мудень все команды уже слил где играл только пролсезона нормально

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  3. babsez 20.07.2018 19:36 # babsez
    Через год возглавит очередную компанию слива тренера

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