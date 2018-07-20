Гвардиола хочет "найти решение" для Харта

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что хочет помочь Джо Харту подыскать новый клуб, но если это окажется невозможно, готов сохранить голкипера в своей команде.

Как известно, Харт не сыграл ни матча за "Сити" при Гвардиоле, проведя сезон 2016/17 в аренде в "Торино", а прошлый — в "Вест Хэме".



31-летний голкипер, лишившийся статуса первого номера в сборной Англии, поехал с "горожанами" в предсезонное турне по США. По прибытии в Америку Гвардиола не упустил возможности похвалить Джо.



"Мы постараемся найти решение для Джо, но если это сделать не удастся, он останется с нами. Он один из лучших профессионалов, что я когда-либо видел, и в последнее время ему приходилось несладко", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.