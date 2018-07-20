Салах и Мане вернулись к тренировкам

Мохамед Салах и Садио Мане Нападающие "Ливерпуля" Мохамед Салах и Садио Мане вышли из отпуска и приступили к тренировкам на базе клуба в Мелвуде.

Ранее этим летом Салах и Мане приняли участие в Чемпионате Мира в России. Мохамеду не удалось выйти со сборной Египта в плей-офф, как не удалось Садио со сборной Сенегала.

Отдохнув положенные три недели, сегодня Салах и Мане, наколотившие 42 гола в прошлом сезоне Премьер-Лиги на двоих, прибыли в Мелвуд, где первым делом прошли рутинные медицинские проверки.

А уже завтра, сообщает Sky Sports, Мохамед и Садио вместе с остальными игроками первой команды "Ливерпуля" улетят в предсезонное турне по США, где "красные" сыграют против дортмундской "Боруссии", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Добавим, что сегодня "Ливерпуль" также объявил, что Мане сменил свой игровой номер, взяв "десятку", пустовавшую с января, когда "Энфилд" покинул Филиппе Коутиньо.

Садио Мане взял 10-й номер в Ливерпуле

Садио Мане взял 10-й номер в Ливерпуле



Метки Ливерпуль, Мане, Салах

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2018 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1092

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  1. only--liverpool 20.07.2018 17:56 # only--liverpool
    Мане красавчик 10-ку получил

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  2. bushwacka 20.07.2018 17:52 # bushwacka
    Мижло умеет фото к новости подобрать ))))) Уаахахааа!!!)))))))

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  3. narcot 20.07.2018 17:47 # narcot
    а чего мане не в реале?

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  4. elprimer 20.07.2018 17:14 # elprimer
    Кожан, братишка, тебе михайло покушать принёс.

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  5. arsenallegend 20.07.2018 17:13 # arsenallegend
    У обоих на бороде что-то.

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  6. mazinho-united 20.07.2018 17:09 # mazinho-united
    Два безперспективных лузера нашли свой гей клуб

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  7. electric 20.07.2018 17:04 # electric
    Просто т о п а р и

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