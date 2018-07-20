Салах и Мане вернулись к тренировкам

Нападающие "Ливерпуля" Мохамед Салах и Садио Мане вышли из отпуска и приступили к тренировкам на базе клуба в Мелвуде.

Ранее этим летом Салах и Мане приняли участие в Чемпионате Мира в России. Мохамеду не удалось выйти со сборной Египта в плей-офф, как не удалось Садио со сборной Сенегала.



Отдохнув положенные три недели, сегодня Салах и Мане, наколотившие 42 гола в прошлом сезоне Премьер-Лиги на двоих, прибыли в Мелвуд, где первым делом прошли рутинные медицинские проверки.



А уже завтра, сообщает Sky Sports, Мохамед и Садио вместе с остальными игроками первой команды "Ливерпуля" улетят в предсезонное турне по США, где "красные" сыграют против дортмундской "Боруссии", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".



Добавим, что сегодня "Ливерпуль" также объявил, что Мане сменил свой игровой номер, взяв "десятку", пустовавшую с января, когда "Энфилд" покинул Филиппе Коутиньо.







