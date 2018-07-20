Адама Диакаби перешел в "Хаддерсфилд"

Нападающий "Монако" и молодежной сборной Франции Адама Диакаби официально присоединился к "Хаддерсфилду" по сделке ориентировочной стоимостью в 8 миллионов фунтов.

Пройдя медицинское обследование ранее на текущей неделе, сегодня Диакаби заключил с "терьерами" контракт на три года. Также клуб оставил за собой право продлить сотрудничество с игроком еще на 12 месяцев.



22-летний француз, способный сыграть в центре или на любом из флангов, имеет приличный опыт выступлений в Лиге 1, а также на европейской арене. Теперь Адама вылетает во Франкфурт, где проводит тренировочный сбор команда Дэвида Вагнера.



"Он очень яркий игрок. Он способен сыграть на обоих флангах, в качестве 9-го номера или в качестве 10-го номера, если потребуется. Он обладает невероятным навыками и скоростью".



"Я очень рад, что нам предоставилась возможность подписать его. Он молод, ему 22, и он жаждет проявить себя в Премьер-Лиге. Это типичное приобретение для "Хаддерсфилда", — сообщил Вагнер.