Заха хочет покинуть "Кристал Пэлас"

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха уведомил лондонский клуб о своем желании уйти этим летом.

Еще в начале июля 25-летний Заха отказался от нового контракта, который предполагал увеличение зарплаты до 125 тысяч фунтов в неделю. Решение Уилфрида привело к повышенному интересу к игроку со стороны больших клубов.



Если верить различным источникам, вариант с приобретением игрока сборной Кот-д'Ивуара рассматривают "Эвертон", "Тоттенхэм" и дортмундская "Боруссия". Помешать трансферу могут лишь требования "Кристал Пэлас". В данный момент "орлы" просят за Уилфрида 70 миллионов фунтов.



В надежде оказать давление на свой клуб и сделать "Пэлас" сговорчивее, Заха дал ясно понять, что его отказ от нового контракта обусловлен исключительно желанием покинуть "Селхерст Парк" и перейти в более серьезный клуб, сообщает Evening Standard.