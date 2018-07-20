Заха хочет покинуть "Кристал Пэлас"
Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха уведомил лондонский клуб о своем желании уйти этим летом.
Еще в начале июля 25-летний Заха отказался от нового контракта, который предполагал увеличение зарплаты до 125 тысяч фунтов в неделю. Решение Уилфрида привело к повышенному интересу к игроку со стороны больших клубов.
Если верить различным источникам, вариант с приобретением игрока сборной Кот-д'Ивуара рассматривают "Эвертон", "Тоттенхэм" и дортмундская "Боруссия". Помешать трансферу могут лишь требования "Кристал Пэлас". В данный момент "орлы" просят за Уилфрида 70 миллионов фунтов.
В надежде оказать давление на свой клуб и сделать "Пэлас" сговорчивее, Заха дал ясно понять, что его отказ от нового контракта обусловлен исключительно желанием покинуть "Селхерст Парк" и перейти в более серьезный клуб, сообщает Evening Standard.
20.07.2018 16:00
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оверрейтэд
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Гнилое тело. Только-только себя проявит - и сразу готов валить. Что в сборных, что в клубах. Мало его в скаме опустили... Пусть гоняет себе и дальше в своем Кот-д Ивуаре. Очень рад, что больше не увижу его в майке Трех Львов.
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