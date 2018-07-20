Сон Хен Мин связал свое будущее с "Тоттенхэмом" до 2023 года
Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный на пять лет.
После перехода из леверкузенского "Байера" в августе 2015 Сон провел 140 матчей за "шпор" и забил 47 голов. Особенно успешным для 26-летнего южнокорейца вышел минувший сезон, в котором только в Премьер-Лиге он отличился 12 раз.
Вернувшись из отпуска после выступления за сборную Южной Кореи на Чемпионате Мира в России, самый результативный азиатский футболист в истории Премьер-Лиги первым делом подписал новый контракт, связав свое будущее с "Тоттенхэмом" до 2023 года.
Теперь Сон вместе со "шпорами" отправляется в предсезонное турне по Америке, где команда Маурисио Почеттино сыграет против "Ромы", "Барселоны" и "Милана". Также нападающий будет доступен в матче первого тура Премьер-Лиги против "Ньюкасла", но затем улетит в Индонезию выступать на Азиатских играх.
20.07.2018 15:10
Просмотров: 633
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
а он пока в армии будет, ему зп будут платить?
(ответить)
Блэт,а почему его поччетино не обнимает?
Я шота ни понил
(ответить)
Пох на этого пиздоглаза из петушатника вонючего
(ответить)
Ездил на матч Германия-Корея, и видел воочию как этот казах возит всяких переоценёнок по полю. Алсо взял у него интервью, где он признался, что в их раздевалке кейновский шкафчик возле параши
(ответить)
Приведет Казахстан к победе на Азиатских играх!
(ответить)
в сто раз лучше тупых бегунков вроде рэшфорда и лингарда
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий