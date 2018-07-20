Сон Хен Мин связал свое будущее с "Тоттенхэмом" до 2023 года

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный на пять лет.

После перехода из леверкузенского "Байера" в августе 2015 Сон провел 140 матчей за "шпор" и забил 47 голов. Особенно успешным для 26-летнего южнокорейца вышел минувший сезон, в котором только в Премьер-Лиге он отличился 12 раз.



Вернувшись из отпуска после выступления за сборную Южной Кореи на Чемпионате Мира в России, самый результативный азиатский футболист в истории Премьер-Лиги первым делом подписал новый контракт, связав свое будущее с "Тоттенхэмом" до 2023 года.



Теперь Сон вместе со "шпорами" отправляется в предсезонное турне по Америке, где команда Маурисио Почеттино сыграет против "Ромы", "Барселоны" и "Милана". Также нападающий будет доступен в матче первого тура Премьер-Лиги против "Ньюкасла", но затем улетит в Индонезию выступать на Азиатских играх.