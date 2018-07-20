Сон Хен Мин связал свое будущее с "Тоттенхэмом" до 2023 года

Сон Хен Мин Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный на пять лет.

После перехода из леверкузенского "Байера" в августе 2015 Сон провел 140 матчей за "шпор" и забил 47 голов. Особенно успешным для 26-летнего южнокорейца вышел минувший сезон, в котором только в Премьер-Лиге он отличился 12 раз.

Вернувшись из отпуска после выступления за сборную Южной Кореи на Чемпионате Мира в России, самый результативный азиатский футболист в истории Премьер-Лиги первым делом подписал новый контракт, связав свое будущее с "Тоттенхэмом" до 2023 года.

Теперь Сон вместе со "шпорами" отправляется в предсезонное турне по Америке, где команда Маурисио Почеттино сыграет против "Ромы", "Барселоны" и "Милана". Также нападающий будет доступен в матче первого тура Премьер-Лиги против "Ньюкасла", но затем улетит в Индонезию выступать на Азиатских играх.



Метки контракты, Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2018 15:10

Количество просмотров Просмотров: 633

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  1. mixmaster 20.07.2018 16:33 # mixmaster
    а он пока в армии будет, ему зп будут платить?

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  2. lfc-mad-fan13 20.07.2018 15:25 # lfc-mad-fan13
    Блэт,а почему его поччетино не обнимает?
    Я шота ни понил

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  3. klementino 20.07.2018 15:20 # klementino
    Пох на этого пиздоглаза из петушатника вонючего

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  4. mrjingles 20.07.2018 15:17 # mrjingles
    Ездил на матч Германия-Корея, и видел воочию как этот казах возит всяких переоценёнок по полю. Алсо взял у него интервью, где он признался, что в их раздевалке кейновский шкафчик возле параши

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  5. brown-ale 20.07.2018 15:16 # brown-ale
    Приведет Казахстан к победе на Азиатских играх!

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  6. jack-willsher 20.07.2018 15:14 # jack-willsher
    в сто раз лучше тупых бегунков вроде рэшфорда и лингарда

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