"Челси" обратился насчет покупки Игуаина

Гонсало Игуаин "Челси" сделал запрос насчет нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина, с которым новому главному тренеру "синих" Маурицио Сарри довелось поработать в "Наполи".

Согласно слухам, "синие" находятся на пороге приобретения центрального защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани, однако сегодня Sky Sports сообщает, что лондонский клуб также проявил заинтересованность к его одноклубнику Игуаину.

Ранее в июле "Ювентус" выложил 105 миллионов фунтов за нападающего "Реала" Криштиану Роналду, поэтому теперь должен отбить эти траты с помощью продажи ряда игроков для соответствия правилам финансового фейр-плей УЕФА, чем и надеется воспользоваться "Челси".

С момента перехода в "Ювентус" из "Наполи" в 2016 году Игуаин забил 55 голов в 105 матчах, включая 23 в 50 в прошлом сезоне. Предполагается, что чемпионы Серии А открыты к продаже 30-летнего аргентинца, который вряд ли сможет рассчитывать на регулярную игровую практику в Турине, имея среди конкурентов Роналду.



Метки Игуаин, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2018 15:00

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  1. alexomck 20.07.2018 15:27 # alexomck
    челси так себе городишко после солнечного ювентуса.

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  2. chelsea-69 20.07.2018 15:15 # chelsea-69
    Он же начнёт проситься обратно в славный город Ювентус. Погода, жрачка, семья и все такое

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