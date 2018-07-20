"Челси" обратился насчет покупки Игуаина

"Челси" сделал запрос насчет нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина, с которым новому главному тренеру "синих" Маурицио Сарри довелось поработать в "Наполи".

Согласно слухам, "синие" находятся на пороге приобретения центрального защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани, однако сегодня Sky Sports сообщает, что лондонский клуб также проявил заинтересованность к его одноклубнику Игуаину.



Ранее в июле "Ювентус" выложил 105 миллионов фунтов за нападающего "Реала" Криштиану Роналду, поэтому теперь должен отбить эти траты с помощью продажи ряда игроков для соответствия правилам финансового фейр-плей УЕФА, чем и надеется воспользоваться "Челси".



С момента перехода в "Ювентус" из "Наполи" в 2016 году Игуаин забил 55 голов в 105 матчах, включая 23 в 50 в прошлом сезоне. Предполагается, что чемпионы Серии А открыты к продаже 30-летнего аргентинца, который вряд ли сможет рассчитывать на регулярную игровую практику в Турине, имея среди конкурентов Роналду.