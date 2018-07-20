"Челси" обратился насчет покупки Игуаина
"Челси" сделал запрос насчет нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина, с которым новому главному тренеру "синих" Маурицио Сарри довелось поработать в "Наполи".
Согласно слухам, "синие" находятся на пороге приобретения центрального защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани, однако сегодня Sky Sports сообщает, что лондонский клуб также проявил заинтересованность к его одноклубнику Игуаину.
Ранее в июле "Ювентус" выложил 105 миллионов фунтов за нападающего "Реала" Криштиану Роналду, поэтому теперь должен отбить эти траты с помощью продажи ряда игроков для соответствия правилам финансового фейр-плей УЕФА, чем и надеется воспользоваться "Челси".
С момента перехода в "Ювентус" из "Наполи" в 2016 году Игуаин забил 55 голов в 105 матчах, включая 23 в 50 в прошлом сезоне. Предполагается, что чемпионы Серии А открыты к продаже 30-летнего аргентинца, который вряд ли сможет рассчитывать на регулярную игровую практику в Турине, имея среди конкурентов Роналду.
20.07.2018 15:00
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Последние комментарии:
челси так себе городишко после солнечного ювентуса.
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Он же начнёт проситься обратно в славный город Ювентус. Погода, жрачка, семья и все такое
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