Валенсия останется капитаном "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил, что защитник Антонио Валенсия останется капитаном "красных дьяволов".

В прошлом сезоне капитаном "Юнайтед" формально был Майкл Кэррик, но в его перманентное отсутствие повязка доставалась именно Валенсии. Моуриньо не будет устраивать перевыборы и сохранит за эквадорцем столь важную роль.



"Он был нашим капитаном в прошлом сезоне, и я думаю, что он им и останется. Когда Антонио не сможет выйти на поле, нам придется принимать решение".



"Все зависит от того, кто попадет в старт, а кто начнет матч со скамейки. Капитаном могут быть Смоллинг, Янг, Эррера или Мата, особенно если они выйдут на поле с первых минут. У Матича тоже есть все качества, чтобы быть капитаном, но не забывайте, что он присоединился к нам только в прошлом году", - сообщил Моуриньо Daily Mail.