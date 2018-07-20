Валенсия останется капитаном "Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил, что защитник Антонио Валенсия останется капитаном "красных дьяволов".
В прошлом сезоне капитаном "Юнайтед" формально был Майкл Кэррик, но в его перманентное отсутствие повязка доставалась именно Валенсии. Моуриньо не будет устраивать перевыборы и сохранит за эквадорцем столь важную роль.
"Он был нашим капитаном в прошлом сезоне, и я думаю, что он им и останется. Когда Антонио не сможет выйти на поле, нам придется принимать решение".
"Все зависит от того, кто попадет в старт, а кто начнет матч со скамейки. Капитаном могут быть Смоллинг, Янг, Эррера или Мата, особенно если они выйдут на поле с первых минут. У Матича тоже есть все качества, чтобы быть капитаном, но не забывайте, что он присоединился к нам только в прошлом году", - сообщил Моуриньо Daily Mail.
20.07.2018 14:00
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Последние комментарии:
Да не тянет он! В какой-то клуб средней руки - да, усиление! А в клубе аде даже от защитника нужен креатив в атаке... не те годы у него. Может быть еще сезон отбегает.
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Валенсия - красавчик! Играет очень качественно с душой! Один из первых в заварухи за одноклубников впрягается. Боец не иначе!
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Его списать давно пора, а он еще капитанит
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Даже Хендерсон лучше, чем "это"
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он че копитанит?
е6ать зашквар
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