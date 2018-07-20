Конте будет судиться с "Челси"

Бывший тренер "Челси" Антонио Конте подаст в суд на лондонский клуб и потребует компенсацию за слишком позднее увольнение.

На прошлой неделе "Челси", наконец, определился с новым главным тренером. Уволив Конте, "синие" назначили на его место экс-рулевого "Наполи" Маурицио Сарри.



По информации The Times, Антонио остался недоволен решением клуба. Его юристы считают, что из-за этого он не найдет новую работу перед началом сезона.



Более того, Конте даже готов подать в суд на боссов "Челси", потребовав компенсацию в размере 9 миллионов фунтов. Именно эта сумма полагалась Антонио за последний год контракта.



Клуб в свою очередь оспорит требование тренера, который в сезоне-2016/2017 выиграл для лондонцев Премьер-Лигу. В качестве аргументов "Челси" приводит испепеляющую критику Конте в адрес высшего руководства "синих".