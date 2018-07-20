Конте будет судиться с "Челси"

Антонио Конте Бывший тренер "Челси" Антонио Конте подаст в суд на лондонский клуб и потребует компенсацию за слишком позднее увольнение.

На прошлой неделе "Челси", наконец, определился с новым главным тренером. Уволив Конте, "синие" назначили на его место экс-рулевого "Наполи" Маурицио Сарри.

По информации The Times, Антонио остался недоволен решением клуба. Его юристы считают, что из-за этого он не найдет новую работу перед началом сезона.

Более того, Конте даже готов подать в суд на боссов "Челси", потребовав компенсацию в размере 9 миллионов фунтов. Именно эта сумма полагалась Антонио за последний год контракта.

Клуб в свою очередь оспорит требование тренера, который в сезоне-2016/2017 выиграл для лондонцев Премьер-Лигу. В качестве аргументов "Челси" приводит испепеляющую критику Конте в адрес высшего руководства "синих".




Метки Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 20.07.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 454

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. moneymaker 20.07.2018 13:10 # moneymaker
    Дыбильный клуп

    (ответить)

  2. largo-winch 20.07.2018 13:08 # largo-winch
    Хоть Контекс и мразь, но у клуба аргумент так себе. Нужно было сказать, что у Контекса волосы пересажены из паха.

    (ответить)

  3. xomakk 20.07.2018 13:08 # xomakk
    Клуб без души, начиная от игроков и заканчивая болельщиками, крысы и наемники, просто *баная помойка. Спасибо.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: