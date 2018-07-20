Конте будет судиться с "Челси"
Бывший тренер "Челси" Антонио Конте подаст в суд на лондонский клуб и потребует компенсацию за слишком позднее увольнение.
На прошлой неделе "Челси", наконец, определился с новым главным тренером. Уволив Конте, "синие" назначили на его место экс-рулевого "Наполи" Маурицио Сарри.
По информации The Times, Антонио остался недоволен решением клуба. Его юристы считают, что из-за этого он не найдет новую работу перед началом сезона.
Более того, Конте даже готов подать в суд на боссов "Челси", потребовав компенсацию в размере 9 миллионов фунтов. Именно эта сумма полагалась Антонио за последний год контракта.
Клуб в свою очередь оспорит требование тренера, который в сезоне-2016/2017 выиграл для лондонцев Премьер-Лигу. В качестве аргументов "Челси" приводит испепеляющую критику Конте в адрес высшего руководства "синих".
20.07.2018 13:00
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Дыбильный клуп
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Хоть Контекс и мразь, но у клуба аргумент так себе. Нужно было сказать, что у Контекса волосы пересажены из паха.
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Клуб без души, начиная от игроков и заканчивая болельщиками, крысы и наемники, просто *баная помойка. Спасибо.
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