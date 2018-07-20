Гвардиола не обижен на Жоржиньо

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что не обижается на новичка "Челси" Жоржиньо за отказ переехать на "Этихад".

В последний момент итальянец бразильского происхождения отказался от трансфера в "Сити" и перебрался в "Челси" вслед за бывшим тренером "Наполи" Маурицио Сарри. Гвардиола отреагировал на поступок Жоржиньо по-философски.



"Я совсем не зол на него. Мы пытались провернуть сделку, но мой совет игрокам всегда прост: играйте только за тот клуб, в котором вы действительно хотите выступать".



"Если он хотел продолжить работу с Маурицио Сарри и отправится в Лондон, то было бы ошибкой переходить к нам. Самое главное, что английский футбол получил исключительного игрока. Я рад, что Жоржиньо будет играть здесь".



"Что касается игрока на его позицию, то мы будем решать этот вопрос до закрытия трансферного окна. Мы можем рассчитывать на Фернандиньо, Гюндогана, Зинченко и Дельфа. Все они могут сыграть в этой роли. Вдобавок, у нас есть молодые ребята, поэтому давайте не торопить события", - сообщил Гвардиола ESPN.