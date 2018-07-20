Гвардиола не обижен на Жоржиньо

Жоржиньо Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что не обижается на новичка "Челси" Жоржиньо за отказ переехать на "Этихад".

В последний момент итальянец бразильского происхождения отказался от трансфера в "Сити" и перебрался в "Челси" вслед за бывшим тренером "Наполи" Маурицио Сарри. Гвардиола отреагировал на поступок Жоржиньо по-философски.

"Я совсем не зол на него. Мы пытались провернуть сделку, но мой совет игрокам всегда прост: играйте только за тот клуб, в котором вы действительно хотите выступать".

"Если он хотел продолжить работу с Маурицио Сарри и отправится в Лондон, то было бы ошибкой переходить к нам. Самое главное, что английский футбол получил исключительного игрока. Я рад, что Жоржиньо будет играть здесь".

"Что касается игрока на его позицию, то мы будем решать этот вопрос до закрытия трансферного окна. Мы можем рассчитывать на Фернандиньо, Гюндогана, Зинченко и Дельфа. Все они могут сыграть в этой роли. Вдобавок, у нас есть молодые ребята, поэтому давайте не торопить события", - сообщил Гвардиола ESPN.




Метки Гвардиола, Жоржиньо, Манчестер Сити, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 20.07.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1065

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  1. tjk4 20.07.2018 13:14 # tjk4
    Шарлатану обосрали рот

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  2. chr1s8rown 20.07.2018 12:22 # chr1s8rown
    фабиньо > все эти перечисленные

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  3. vyrentz 20.07.2018 12:09 # vyrentz
    Ептыть))) Зину в основу, ахаха

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  4. beatboy 20.07.2018 12:07 # beatboy
    Лысая собака не привыкла получать отказы

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  5. ben-arfa 20.07.2018 12:04 # ben-arfa
    Фернандиньо стар, Гюндоган нестабилен и травматичен, Зинченко по слухам продают, а Дельф это Дельф. Укрепление нужно обязательно.

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