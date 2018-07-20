Новая выездная форма "Челси" на сезон 2018/19 (ФОТО)

Новая выездная форма Челси на сезон 2018/19 "Челси" представил свою новую выездную форму на сезон 2018/19 от Nike.

Выездной вариант формы выполнен в желтом цвете, который активно использовался лондонским клубом с 60-х по 80-е, а также в 90-е годы прошлого столетия.

Кроме того, это первая желтая форма для "синих" со времени сезона 2014/15, когда они выиграли Премьер-Лигу под руководством Жозе Моуриньо.

Желтую футболку и желтые трусы дополняют синие гетры, на которых тоже присутствует желтый цвет в виде горизонтальных полосок.

Отметим, участие в презентации новой формы принял и плеймейкер Эден Азар, которого отчаянно сватают в "Реал".

Новая выездная форма Челси на сезон 2018/19

Новая выездная форма Челси на сезон 2018/19

Новая выездная форма Челси на сезон 2018/19

Новая выездная форма Челси на сезон 2018/19

Новая выездная форма Челси на сезон 2018/19

Новая выездная форма Челси на сезон 2018/19

Новая выездная форма Челси на сезон 2018/19



Метки Nike, форма, фото, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2018 11:10

Количество просмотров Просмотров: 676

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Последние комментарии:




  1. glorfindel 20.07.2018 11:42 # glorfindel
    6Лядь, я пропустил новость о новой форме МС, это - реальное деpbмo. Просто ппц, в этот раз Найк берет перекрашивает нашу форму в желтый и получается выездная форма Челси, только у них все намного лучше, т.к. полоски на руках не так сильно видны. Плюс, цвет шорт у них одинаковый с футболкой.
    Как же бесит форма нынешнего сезона, просто кошмар. Спасибо, что выслушали лол

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  2. chr1s8rown 20.07.2018 11:28 # chr1s8rown
    тряпка

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  3. meshuggah 20.07.2018 11:28 # meshuggah
    какие же вы далпаепы сидите тут на фапли асссоцируете желтый с мочой е6анашки аxуенный цвет также как и голубой с розовым и форма по себе заeбателская, будут в мрачной англии светит)

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  4. brown-ale 20.07.2018 11:23 # brown-ale
    Желтая армия!

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  5. mousta 20.07.2018 11:23 # mousta
    ну и кал блять, фу фу фу
    ну да пох, в чем ебать скюмов, смузи и ггшечек

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  6. electric 20.07.2018 11:22 # electric
    Норм цвет, любимый для пинсов.

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  7. dragonishka 20.07.2018 11:19 # dragonishka
    Ну и гавно... пардон, моча.

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  8. heyoung 20.07.2018 11:19 # heyoung
    Цвета золотого дождя

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  9. alexomck 20.07.2018 11:17 # alexomck
    в желтеньком приезжать будут

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  10. antiterror 20.07.2018 11:17 # antiterror
    Казалось бы, причем здесь "Особенный"…

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  11. vyrentz 20.07.2018 11:15 # vyrentz
    "Бачу, синку, що ти не москаль"

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