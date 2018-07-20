Новая выездная форма "Челси" на сезон 2018/19 (ФОТО)
"Челси" представил свою новую выездную форму на сезон 2018/19 от Nike.
Выездной вариант формы выполнен в желтом цвете, который активно использовался лондонским клубом с 60-х по 80-е, а также в 90-е годы прошлого столетия.
Кроме того, это первая желтая форма для "синих" со времени сезона 2014/15, когда они выиграли Премьер-Лигу под руководством Жозе Моуриньо.
Желтую футболку и желтые трусы дополняют синие гетры, на которых тоже присутствует желтый цвет в виде горизонтальных полосок.
Отметим, участие в презентации новой формы принял и плеймейкер Эден Азар, которого отчаянно сватают в "Реал".
20.07.2018 11:10
Просмотров: 676
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
6Лядь, я пропустил новость о новой форме МС, это - реальное деpbмo. Просто ппц, в этот раз Найк берет перекрашивает нашу форму в желтый и получается выездная форма Челси, только у них все намного лучше, т.к. полоски на руках не так сильно видны. Плюс, цвет шорт у них одинаковый с футболкой.
Как же бесит форма нынешнего сезона, просто кошмар. Спасибо, что выслушали лол
(ответить)
тряпка
(ответить)
какие же вы далпаепы сидите тут на фапли асссоцируете желтый с мочой е6анашки аxуенный цвет также как и голубой с розовым и форма по себе заeбателская, будут в мрачной англии светит)
(ответить)
Желтая армия!
(ответить)
ну и кал блять, фу фу фу
ну да пох, в чем ебать скюмов, смузи и ггшечек
(ответить)
Норм цвет, любимый для пинсов.
(ответить)
Ну и гавно... пардон, моча.
(ответить)
Цвета золотого дождя
(ответить)
в желтеньком приезжать будут
(ответить)
Казалось бы, причем здесь "Особенный"…
(ответить)
"Бачу, синку, що ти не москаль"
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий