Новая выездная форма "Челси" на сезон 2018/19 (ФОТО)

"Челси" представил свою новую выездную форму на сезон 2018/19 от Nike.

Выездной вариант формы выполнен в желтом цвете, который активно использовался лондонским клубом с 60-х по 80-е, а также в 90-е годы прошлого столетия.



Кроме того, это первая желтая форма для "синих" со времени сезона 2014/15, когда они выиграли Премьер-Лигу под руководством Жозе Моуриньо.



Желтую футболку и желтые трусы дополняют синие гетры, на которых тоже присутствует желтый цвет в виде горизонтальных полосок.



Отметим, участие в презентации новой формы принял и плеймейкер Эден Азар, которого отчаянно сватают в "Реал".



























