Светская хроника за пятницу

"Реал" согласовал стоимость Эдена Азара. Бенжамен Павар отверг интерес "Тоттенхэма". "Эвертон" предложит 15 миллионов фунтов за Данни Уэлбека. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Реал" согласовал стоимость плеймейкера "Челси" Эдена Азара в размере 170 миллионов фунтов. (Le10Sport)



Азар договорился об условиях личного контракта с "Реалом". (RMC Sport)



В случае перехода в "Реал" голкиперу "Челси" Тибо Куртуа придется конкурировать с Кейлором Навасом, потому что тот не собирается покидать Мадрид. (AS)



Владелец "Челси" Роман Абрамович лично прибыл в Милан, где провел встречу с представителями "Ювентуса" относительно приобретения защитника Даниэле Ругани и нападающего Гонсало Игуаина общей стоимостью в 89 млн. фунтов. (Corriere dello Sport)



Защитник Ругани обойдется "Челси" в 44.2 млн. фунтов и будет получать на "Стэмфорд Бридж" 77 тыс. фунтов в неделю. (Evening Standard)



Вингер Виллиан по-прежнему хочет покинуть "Челси", несмотря на смену главного тренера. (The Sun)



"Бавария" установила цену в 31 млн. фунтов за полузащитника Артуро Видаля, который вызывает интерес со стороны "Челси" и "Юнайтед". (The Sun)



ПСЖ планирует приобрести полузащитника "Челси" Нголо Канте на место Адриена Рабьо, который на пороге перехода в "Барселону". (Mundo Deportivo)



Единственный способ для "Арсенала" заполучить вингера "Барселоны" Усмана Дембеле — взять француза в аренду. (Football.London)



"Арсенал" позволит уйти голкиперу Давиду Оспине, если тот найдет себе другой клуб. (Evening Standard)



Защитник "Штутгарта" Бенжамен Павар, трансферная цель "Тоттенхэма", близок к переходу в "Баварию". (SWR Sport)



"Тоттенхэм" и "Эвертон" не готовы выложить требуемые 60 млн. фунтов за вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху и предлагают "орлам" обмен с доплатой. (Daily Mirror)



Заха сообщил боссам "Кристал Пэлас", что хочет покинуть клуб этим летом, однако "орлы" установили цену в 70 млн. фунтов за 25-летнего игрока. (The Sun)



Вингер "Бордо" Малком отверг интерес "Эвертона" и хочет перейти в "Рому". (Sky Sports)



"Эвертон" предложил 14 млн. фунтов за крайнего защитника "Барселоны" Лукаса Диня. (Mundo Deportivo)



"Эвертон" готов сделать предложение в 15 млн. фунтов о покупке нападающего "Арсенала" Данни Уэлбека. (The Sun)



Нападающий Умар Ниассе останется в "Эвертоне". (Liverpool Echo)



"Фулхэм" наводит справки насчет капитана "Эспаньола" Давида Лопеса, который доступен за отступные в 35 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Фулхэм" сделал предложение о покупке голкипера "Бешикташа" Фабри. (ESPN)



"Бернли" заинтересован в защитнике "Суонси" Алфи Моусоне. (Sky Sports)



"Мидлсбро" потребовал 18 млн. фунтов от "Вулверхэмптона" за вингера Адаму Траоре. (The Times)



"Вест Хэм" предложил 20 млн. фунтов за хорватского защитника "Бешикташа" Домагоя Виду. (Milliyet)



"Вест Хэм" и "Ньюкасл" имеют виды на мексиканского защитника Диего Рейеса, чей контракт с "Порту" истек. (Sky Sports)



"Суонси" договаривается о покупке полузащитника "Манчестер Сити" Берсанта Селины за 4 млн. фунтов (Daily Mirror)



Другое



Тренер Антонио Конте подаст на "Челси" в суд, требуя компенсацию за недополученный заработок и за ущерб, нанесенный его карьере. (The Times)



Владелец "Челси" Роман Абрамович потребовал от своего нового главного тренера Маурицио Сарри носить официальный костюм и перестать курить в перерывах матчей. (The Sun)



Защитник Антонио Валенсия сохранит капитанскую повязку в "Манчестер Юнайтед" после завершения игровой карьеры Майклом Кэрриком. (Daily Mail)



"Арсенал" переманил на работу российского эксперта в области анализа данных Михаила Жилкина, известного по игре Candy Crush. В лондонском клубе Жилкин будет отвечать за анализ показателей игроков во время тренировок и матчей. (Evening Standard)



Экс-защитник "Сити" Джолеон Лескотт получил работу на "Этихад" и в следующем сезоне будет просматривать молодых игроков, принадлежащих "горожанам", но выступающих за другие клубы на правах аренды. (Daily Mail)



"Астон Вилле" необходимо найти 9 млн. фунтов до конца месяца, чтобы избежать внешней администрации. (Daily Mirror)