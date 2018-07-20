Фабрегас уговаривает Азара остаться в "Челси"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас признался, что пытается убедить лидера "синих" Эдена Азар остаться на "Стэмфорд Бридж".

Несмотря на то, что главный тренер лондонцев Маурицио Сарри настроен сохранить бельгийца в "Челси", сам Азар не скрывает, что подумывает об уходе в "Реал". Фабрегас же пытается отговорить Эдена от этих мыслей.



"Не буду лгать, мы часто разговариваем на эту тему с Эденом. Он наш лучший игрок, и мы хотим, чтобы "Челси" сохранил всех своих лидеров".



"Он знает, что фанаты обожают его, а партнеры любят играть с ним. Мы все хотим, чтобы он остался в "Челси" и продолжал карьеру здесь", - цитирует Фабрегаса Daily Mail.