Фабрегас уговаривает Азара остаться в "Челси"
Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас признался, что пытается убедить лидера "синих" Эдена Азар остаться на "Стэмфорд Бридж".
Несмотря на то, что главный тренер лондонцев Маурицио Сарри настроен сохранить бельгийца в "Челси", сам Азар не скрывает, что подумывает об уходе в "Реал". Фабрегас же пытается отговорить Эдена от этих мыслей.
"Не буду лгать, мы часто разговариваем на эту тему с Эденом. Он наш лучший игрок, и мы хотим, чтобы "Челси" сохранил всех своих лидеров".
"Он знает, что фанаты обожают его, а партнеры любят играть с ним. Мы все хотим, чтобы он остался в "Челси" и продолжал карьеру здесь", - цитирует Фабрегаса Daily Mail.
20.07.2018 11:00
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