Клопп закончил с приобретениями на это лето

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что не ожидает других приобретений после подписания голкипера Алиссона.

Накануне вечером "красные" завершили приобретение Алиссона у "Ромы" за 67 миллионов фунтов. 25-летний бразилец стал четвертым новичком мерсисайдцев этим летом после Наби Кейта, Фабиньо и Джердана Шакири.



Ранее в июле ходили упорные слухи, что "Ливерпуль" может возобновить интерес к плеймейкеру "Лиона" Набилю Фекиру, однако Клопп готов закончить с тратами.



"У нас есть все необходимое на следующий сезон, поэтому я не думаю, что мы сделаем еще какое-либо приобретение на трансферном рынке. Я практически уверен насчет этого".



"В данный момент у нас порядок с составом, и это самое важное. Мы были не слишком плохи и в прошлом году, но нам требовалось усиление, и мы постарались ради этого на трансферном рынке".



"Мы потеряли одного-двух игроков, и мы купили несколько. Я действительно счастлив нашими приобретениями, поэтому теперь давайте используем оставшиеся недели предсезонного периода, чтобы как можно лучше подготовиться".



"Мы думаем только о себе, но мы знаем, что вокруг нас многое произойдет в следующие недели. Команды будут возвращаться еще сильнее, чем прежде, будут работать над своими трансферными целями. Мы тоже хотим быть как можно сильнее".



"Клуб предоставил нам действительно классные возможности, но мы должны воспользоваться ими. Мы не лучше, чем другие команды, но мы должны бросить им вызов и сыграть в лучший футбол, на который мы только способны, а там посмотрим".



"Мы никогда не ищем оправданий и не будем их искать в этом году. Нам клуб очень амбициозен, и мы это показали", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.