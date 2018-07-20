"Эвертон" хочет арендовать Лофтус-Чика или Батшуайи

Главный тренер "Эвертона" Марку Силва планирует обратиться к своему коллеге из "Челси" Маурицио Сарри по поводу аренды полузащитника Рубена Лофтус-Чика или нападающего Мичи Батшуайи.

Едва заступив на тренерский мостик "синих", Сарри сразу же приобрел у своего бывшего клуба "Наполи" Жоржиньо, а затем на своей первой пресс-конференции заявил, что хочет пригласить еще одного новичка в центр поля.



В сложившейся ситуации Лофтус-Чику, который провел минувший сезон в аренде за "Кристал Пэлас", может не найтись места в планах Маурицио, и "ириски" полны решимости этим воспользоваться.



Как утверждает Daily Mirror, Силва готов сделать Рубена, принявшего участие в четырех матчах за сборную Англии на ЧМ-2018, своей ключевой фигурой в схеме 4-3-3, по которой "Эвертон" собирается играть в новом сезоне.



Также "ириски" заинтересованы в Батшуайи, который после появления на "Стэмфорд Бридж" Оливье Жиру был вынужден уйти в аренду в дортмундскую "Боруссию". Перспективы Мичи в "Челси" выглядят сомнительно, учитывая желание Сарри приобрести Гонсало Игуаина из "Ювентуса".



Но поскольку правила Премьер-Лиги запрещают брать в аренду более одного игрока у определенной команды, заполучить и Лофтус-Чика, и Батушайи одновременно мерсисайдцам не удастся.