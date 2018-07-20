"Сити" сосредоточится на новых контрактах со Стерлингом, Сане и Жезусом

Отложив в сторону трансферные дела, "Манчестер Сити" сосредоточится на согласовании новых контрактов с атакующими игроками Рахимом Стерлингом, Лероем Сане и Габриэлем Жезусом.

Этим летом чемпионы Премьер-Лиги пока обзавелись лишь одним новичком, выложив рекордные для своего клуба 60 миллионов фунтов за вингера Рияда Махреза.



Также "горожане" были близки к покупке Жоржиньо, но тот в последний момент передумал и отправился в "Челси". Учитывая это, "Сити" остается на трансферном рынке в поисках центрального полузащитника, однако острой потребности в новичке у главного тренера Хосепа Гвардиолы нет, ведь подменить Фернандиньо при необходимости могут Фабиан Дельф и Илкай Гюндоган.



Настоящим приоритетом клуба с "Этихад" на ближайшую перспективу станет продление сотрудничества с тремя молодыми звездами. Как сообщает Daily Mail, "Сити" собирается наградить Сане и Жезуса за продемонстрированный в прошлом сезоне прогресс. Сейчас Лерой и Габриэль зарабатывают менее 100 тысяч фунтов в неделю каждый и имеют контракты до 2021 года.



Что касается Стерлинга, то его действующее соглашение истекает уже через два года. 23-летний англичанин, забивший 23 гола за клуб в прошлом сезоне, тоже рассчитывает на прибавку зарплаты. Проблема лишь в том, что сейчас Рахим и так зарабатывает 170 тыс. фунтов каждые семь дней.



Согласно слухам, ранее в этом году Стерлинг уже отклонил одно предложение "Сити" о новом контракте. Если договориться о новой сделке не удастся, "горожане" вполне могут продать экс-игрока "Ливерпуля" следующим летом.