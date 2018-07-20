Фабиньо хочет уговорить Мбаппе перейти в "Ливерпуль"

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо заявил, что постарается уговорить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе перебраться на "Энфилд".

Блестяще проявив себя в составе "Монако" в сезоне 2016/17, Мбаппе отправился на повышение в ПСЖ, а Фабиньо еще на год задержался у монегасков, после чего перебрался в "Ливерпуль" за 43.7 миллионов фунтов.



Помимо Фабиньо, "красные" совершили ряд других дорогостоящих трансферов этим летом, и бразилец не видит причин, почему бы в будущем "Ливерпуль" не мог нацелиться на Мбаппе, с которым они продолжают общаться до сих пор.



"Килиан уже сказал, что останется в ПСЖ на следующий сезон, но я постараюсь постепенно уговорить его перейти в "Ливерпуль".



"Килиан отправил мне сообщение, поздравив с переходом в "Ливерпуль". У меня пока не было возможности поздравить его с победой на Чемпионате Мира, но он великолепно себя проявил. Мбаппе добился удивительных вещей за два года в профессиональном футболе. Он феномен и заслуживает поздравлений. Я сделаю это, как только у меня будет возможность", — цитирует Фабиньо The Guardian.