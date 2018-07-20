Сборная Японии нацелилась на Венгера

Федерация футбола Японии сделала бывшего наставника "Арсенала" Арсена Венгера своей целью номер один.

Уходя из лондонского клуба после 22 лет работы, Венгер дал ясно понять, что не собирается на пенсию. Арсена связывали с назначением в "Реале" и ПСЖ, но эти варианты не материализовались.



Как стало известно Daily Mail, сейчас в услугах Венгера заинтересованы некоторые клубы Китая, предложение откуда стоимостью 30 миллионов фунтов Арсен отклонил два года назад. Также у 68-летнего француза появился вариант попробовать себя на уровне сборных.



Как сообщает Daily Mail, вскоре Венгеру будет предложено возглавить сборную Японии, которая находится в поисках постоянного рулевого с момента увольнения Вахида Халилходжич — это случилось за два месяца до Чемпионата Мира в России.



Известно, что Венгер всегда очень высоко отзывался о Японии, где ему довелось тренировать клуб "Нагоя Грампус" в середине 90-х годов прошлого века. Арсен наслаждался жизнью в Стране восходящего солнца и пользовался огромным уважением у местной публики, чего ему очень недоставало в последние годы в "Арсенале".