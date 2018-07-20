Клопп: "Возможность, которую мы не могли упустить"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что просто не мог упустить возможность приобрести голкипера Алиссона.

Когда ранее в июле игроки первой команды "красных" вернулись из отпуска, Клопп дал понять, что готов сохранить доверие к Лорису Кариусу как к первому номеру.



Однако в четверг "Ливерпуль" все же обзавелся новым первым номером, выложив 67 миллионов фунтов за бразильца. В интервью официальному веб-сайту клуба Клопп объяснил столь внезапную смену настроений.



"В какой-то момент последних недель нам предоставилась эта возможность. Возможность приобрести одного из лучших в мире голкиперов — после этого ты не думаешь долго, если честно. Требовалось лишь немного поговорить с владельцами! Они были в восторге, как и мы".



"Думаю, это нечто, на что мы были обязаны пойти. Ему ничего не поделать со своей ценой, нам ничего не поделать с его ценой — таков рынок, так он устроен, и мы не будем много думать об этом".



"Его цена лишь отражает ценность голкиперов в данный момент времени. В ближайшие несколько недель мы еще много раз увидим подобное, поэтому мы действительно рады, что заполучили его сейчас".



"Его английский на удивление хорош, и он стоящая личность. Он получил хороший опыт за последние годы, в Европе и Риме, он выступал на высочайшем уровне и так же провел Чемпионат Мира".



"Сборной Бразилии не слишком повезло, но что поделать. Лично он был действительно хорош на Чемпионате Мира. Так что это хороший момент", — сообщил Клопп.