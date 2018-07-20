Матч "Ромы" на "Энфилде" повлиял на решение Алиссона перейти в "Ливерпуль"

Новичок "Ливерпуля" Алиссон рассказал, что выезд "Ромы" на "Энфилд" в прошлом сезоне повлиял на его решение присоединиться к "красным".

В четверг мерсисайдский клуб сделал Алиссона самым дорогим голкипером мира, заплатив "Роме" 67 миллионов фунтов в качестве компенсации.



В приветственном интервью LFCTV 25-летний бразилец вспомнил захватывающий матч Лиги Чемпионов прошлого сезона, когда "Рома" была разгромлена на "Энфилде" со счетом 5:2.



"Да, это сыграло свою роль в моем решении. Когда ты принимаешь столь важное решение, то это не просто решение сменить клубы. Это практически целиком меняет твою жизнь, жизнь твоей семьи, твоей жены, твоей дочери".



"Тот матч определенно повлиял, но я видел и другие матчи "Ливерпуля". Я видел другие матчи, по которым мог понять, каким образом Клопп заставляет свою команду играть".



"По этой причине я в восторге стать частью этого коллектива. Если отвлечься от масштаба клуба, от приглашенных сюда игроков и выигранных титулов, то я надеюсь сыграть свою роль в создании истории, завоевании титулов и развитии проекта, который здесь есть уже несколько лет и нацелен на то, чтобы сделать "Ливерпуль" снова великим", — сообщил Алиссон.