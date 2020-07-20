"Ливерпуль" завершил приобретение Алиссона

"Ливерпуль" завершил приобретение голкипера "Ромы" Алиссона за рекордные для мирового футбола 67 миллионов фунтов.

Напомним, лишь накануне стало известно, что "Рома" приняла предложение "красных" и отправила своего игрока в Англию, чтобы уладить последние формальности.



В четверг первый номер сборной Бразилии прошел медицинское обследование в Ливерпуле и заключил долгосрочный контракт с мерсисайдским клубом, после чего улетел назад в Рим, чтобы собрать вещи и подготовиться к поездке в предсезонное турне с "красными".



"Я действительно рад, а носить такую престижную футболку клуба такого размера, привыкшего всегда побеждать — это исполнение мечты для меня".



"Что касается моей жизни и моей карьеры, то стать частью этого клуба и этой семьи — громадный шаг для меня. Вы можете быть уверены, что я буду выкладываться без остатка", — сообщил Алиссон.



Отметим, что "Ливерпуль" активно интересовался первым номером сборной Бразилии с зимы. Затем эти слухи слегка поутихли и вспыхнули с новой силой лишь после двух грубейших ошибок голкипера "красных" Лориса Кариуса в финале Лиги Чемпионов против "Реала".



Спустя какое-то время вновь сложилось впечатление, что "Ливерпуль" не будет тратить целое состояние на качественного голкипера, но та травля, которую медиа и болельщики устроили Кариусу после ляпа уже в первом предсезонном матче против "Транмира", не оставила главному тренеру "красных" Юргену Клоппу выбора.



Установив официальный контакт с "Ромой", "Ливерпуль" быстро согласовал размер компенсации, которая делает 25-летнего Алиссона самым дорогим голкипером в истории. Ранее в четверг спортивный директор римлян Мончи заявил, что предложение "красных" было слишком хорошо, чтобы от него отказываться.



Добавим, что Алиссон выступал за "Рому" с 2016 года, когда он был куплен у "Интернасьонала" менее чем за 7 млн. фунтов. Как сообщает Goal, "Интернасьонал" даже получит небольшую долю с перехода своего бывшего игрока в "Ливерпуль" — 2.2 млн. фунтов.