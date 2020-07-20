"Ливерпуль" завершил приобретение Алиссона

Алиссон "Ливерпуль" завершил приобретение голкипера "Ромы" Алиссона за рекордные для мирового футбола 67 миллионов фунтов.

Напомним, лишь накануне стало известно, что "Рома" приняла предложение "красных" и отправила своего игрока в Англию, чтобы уладить последние формальности.

В четверг первый номер сборной Бразилии прошел медицинское обследование в Ливерпуле и заключил долгосрочный контракт с мерсисайдским клубом, после чего улетел назад в Рим, чтобы собрать вещи и подготовиться к поездке в предсезонное турне с "красными".

"Я действительно рад, а носить такую престижную футболку клуба такого размера, привыкшего всегда побеждать — это исполнение мечты для меня".

"Что касается моей жизни и моей карьеры, то стать частью этого клуба и этой семьи — громадный шаг для меня. Вы можете быть уверены, что я буду выкладываться без остатка", — сообщил Алиссон.

Отметим, что "Ливерпуль" активно интересовался первым номером сборной Бразилии с зимы. Затем эти слухи слегка поутихли и вспыхнули с новой силой лишь после двух грубейших ошибок голкипера "красных" Лориса Кариуса в финале Лиги Чемпионов против "Реала".

Спустя какое-то время вновь сложилось впечатление, что "Ливерпуль" не будет тратить целое состояние на качественного голкипера, но та травля, которую медиа и болельщики устроили Кариусу после ляпа уже в первом предсезонном матче против "Транмира", не оставила главному тренеру "красных" Юргену Клоппу выбора.

Установив официальный контакт с "Ромой", "Ливерпуль" быстро согласовал размер компенсации, которая делает 25-летнего Алиссона самым дорогим голкипером в истории. Ранее в четверг спортивный директор римлян Мончи заявил, что предложение "красных" было слишком хорошо, чтобы от него отказываться.

Добавим, что Алиссон выступал за "Рому" с 2016 года, когда он был куплен у "Интернасьонала" менее чем за 7 млн. фунтов. Как сообщает Goal, "Интернасьонал" даже получит небольшую долю с перехода своего бывшего игрока в "Ливерпуль" — 2.2 млн. фунтов.



Метки Алиссон, Ливерпуль, Рома, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2018 00:15

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 20.07.2018 00:47 # gerrard08
    Ну хер его. То что переплатили за него это явно. Цена ему, имхо гдет 40 лямов. Ещё смущает, что он только 1 сезон топово отстоял. Но с другой стороны временами он реально дико хорош, а стата отражённых у него почти идентичная ддх. Глянем что из всего этого выйдет.

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  2. chr1s8rown 20.07.2018 00:46 # chr1s8rown
    наслаждайтесь этим моментом .
    надеюсь продадут кариуса, а не мигноле .
    будим сражаться во всех турнирах .
    ЮНВА

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  3. kojan 20.07.2018 00:43 # kojan
    Я действительно рад, а носить такую престижную футболку клуба такого размера, привыкшего всегда побеждать

    Источник: http://fapl.ru/posts/63937/
    похоже ПРИОБРЕТЕНИЕ лузерпуля не в теме, футболка такого размера 10(!) лет без трофеев, 30(!) лет не брала титул и привыкла торчать из геморроя, о каких победах рассуждает ПРИОБРЕТЕНИЕ с манией величия...

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  4. beatles-red 20.07.2018 00:36 # beatles-red
    Фаб, Аллисон, потенциально Фекир и для лавки Шакири. Клопп норм так бомбанул от финала

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  5. red-devil-4ever 20.07.2018 00:34 # red-devil-4ever
    67 млн. фунтов за вратаря, 75 млн. фунтов за защитника, 53 млн. за b2b полузащитника и 43 млн. за опорника. Ливерпуль уже можно называть мешком?"

    это копипаста коммента с одной из статей спортса
    че скажите, пеликаны?

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  6. rassl 20.07.2018 00:33 # rassl
    Этот сезон будет жарким

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  7. redspool 20.07.2018 00:30 # redspool
    Сильнее голкипер, чем тот же бразилец Диего Кавальери. Реакция, игра ногами и выбор позиции - на должном уровне.
    Часто отбивает мяч перед собой так, что после этого партнерам нужно выигрывать подбор. Времени бы на адаптацию в АПЛ и сыгранность с защитниками понадобилось поменьше, как получилось у того же Эдерсона в МС, было бы неплохо. Теперь есть настоящий первый вратарь в команде и будет проще в плане стабильности и уверенности в обороне.

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  8. lahmatyj 20.07.2018 00:29 # lahmatyj
    удачи.

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  9. bushwacka 20.07.2018 00:26 # bushwacka
    Норм.

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  10. brown-ale 20.07.2018 00:23 # brown-ale
    Где-то в раздевалке снова плачет Кариус.

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  11. beatles-red 20.07.2018 00:22 # beatles-red
    Уорда за 12, Минилку за 20. В итоге топ вратарь, мистер акне, который подвинул эдерсона на лавку, обошелся нам за 30ку

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  12. awesome-arsenal 20.07.2018 00:22 # awesome-arsenal
    Алиссон:

    «Надеюсь, я сыграю роль в сотворении истории здесь, выигрывать трофеи и быть частью проекта который развивается уже последние несколько лет, теперь же, мы вновь можем увидеть, как «Ливерпуль» снова растёт»

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  13. only--liverpool 20.07.2018 00:21 # only--liverpool
    Мои поздравления! YNWA!

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  14. forester 20.07.2018 00:19 # forester
    Все происходит как я и предсказывал

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  15. ooaaaa 20.07.2018 00:18 # ooaaaa
    рома уже в твиттере указала сумму

    56М фунтов+9М в виду бонусов

    норм ценник

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  16. pauk 20.07.2018 00:17 # pauk
    Очень хорошая покупка
    От души!

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  17. electric 20.07.2018 00:16 # electric
    И тут я первый!
    Велком!

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