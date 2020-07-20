"Ливерпуль" завершил приобретение Алиссона
"Ливерпуль" завершил приобретение голкипера "Ромы" Алиссона за рекордные для мирового футбола 67 миллионов фунтов.
Напомним, лишь накануне стало известно, что "Рома" приняла предложение "красных" и отправила своего игрока в Англию, чтобы уладить последние формальности.
В четверг первый номер сборной Бразилии прошел медицинское обследование в Ливерпуле и заключил долгосрочный контракт с мерсисайдским клубом, после чего улетел назад в Рим, чтобы собрать вещи и подготовиться к поездке в предсезонное турне с "красными".
"Я действительно рад, а носить такую престижную футболку клуба такого размера, привыкшего всегда побеждать — это исполнение мечты для меня".
"Что касается моей жизни и моей карьеры, то стать частью этого клуба и этой семьи — громадный шаг для меня. Вы можете быть уверены, что я буду выкладываться без остатка", — сообщил Алиссон.
Отметим, что "Ливерпуль" активно интересовался первым номером сборной Бразилии с зимы. Затем эти слухи слегка поутихли и вспыхнули с новой силой лишь после двух грубейших ошибок голкипера "красных" Лориса Кариуса в финале Лиги Чемпионов против "Реала".
Спустя какое-то время вновь сложилось впечатление, что "Ливерпуль" не будет тратить целое состояние на качественного голкипера, но та травля, которую медиа и болельщики устроили Кариусу после ляпа уже в первом предсезонном матче против "Транмира", не оставила главному тренеру "красных" Юргену Клоппу выбора.
Установив официальный контакт с "Ромой", "Ливерпуль" быстро согласовал размер компенсации, которая делает 25-летнего Алиссона самым дорогим голкипером в истории. Ранее в четверг спортивный директор римлян Мончи заявил, что предложение "красных" было слишком хорошо, чтобы от него отказываться.
Добавим, что Алиссон выступал за "Рому" с 2016 года, когда он был куплен у "Интернасьонала" менее чем за 7 млн. фунтов. Как сообщает Goal, "Интернасьонал" даже получит небольшую долю с перехода своего бывшего игрока в "Ливерпуль" — 2.2 млн. фунтов.
20.07.2018 00:15
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Последние комментарии:
Ну хер его. То что переплатили за него это явно. Цена ему, имхо гдет 40 лямов. Ещё смущает, что он только 1 сезон топово отстоял. Но с другой стороны временами он реально дико хорош, а стата отражённых у него почти идентичная ддх. Глянем что из всего этого выйдет.
(ответить)
наслаждайтесь этим моментом .
надеюсь продадут кариуса, а не мигноле .
будим сражаться во всех турнирах .
ЮНВА
(ответить)
Я действительно рад, а носить такую престижную футболку клуба такого размера, привыкшего всегда побеждать
Источник: http://fapl.ru/posts/63937/
похоже ПРИОБРЕТЕНИЕ лузерпуля не в теме, футболка такого размера 10(!) лет без трофеев, 30(!) лет не брала титул и привыкла торчать из геморроя, о каких победах рассуждает ПРИОБРЕТЕНИЕ с манией величия...
(ответить)
Фаб, Аллисон, потенциально Фекир и для лавки Шакири. Клопп норм так бомбанул от финала
(ответить)
67 млн. фунтов за вратаря, 75 млн. фунтов за защитника, 53 млн. за b2b полузащитника и 43 млн. за опорника. Ливерпуль уже можно называть мешком?"
это копипаста коммента с одной из статей спортса
че скажите, пеликаны?
(ответить)
Этот сезон будет жарким
(ответить)
Сильнее голкипер, чем тот же бразилец Диего Кавальери. Реакция, игра ногами и выбор позиции - на должном уровне.
Часто отбивает мяч перед собой так, что после этого партнерам нужно выигрывать подбор. Времени бы на адаптацию в АПЛ и сыгранность с защитниками понадобилось поменьше, как получилось у того же Эдерсона в МС, было бы неплохо. Теперь есть настоящий первый вратарь в команде и будет проще в плане стабильности и уверенности в обороне.
(ответить)
удачи.
(ответить)
Норм.
(ответить)
Где-то в раздевалке снова плачет Кариус.
(ответить)
Уорда за 12, Минилку за 20. В итоге топ вратарь, мистер акне, который подвинул эдерсона на лавку, обошелся нам за 30ку
(ответить)
Алиссон:
«Надеюсь, я сыграю роль в сотворении истории здесь, выигрывать трофеи и быть частью проекта который развивается уже последние несколько лет, теперь же, мы вновь можем увидеть, как «Ливерпуль» снова растёт»
(ответить)
Мои поздравления! YNWA!
(ответить)
Все происходит как я и предсказывал
(ответить)
рома уже в твиттере указала сумму
56М фунтов+9М в виду бонусов
норм ценник
(ответить)
Очень хорошая покупка
От души!
(ответить)
И тут я первый!
Велком!
(ответить)
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