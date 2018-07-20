Ибрагимович был готов отказаться от зарплаты в "Юнайтед"

Нападающий Златан Ибрагимович рассказал, что был готов выступать за "Манчестер Юнайтед" без зарплаты после тяжелой травмы колена.

Напомним, Златан забил 28 голов в своем дебютном английском сезоне, который оказался прерван для него надрывом крестообразных связок колена. Это случилось в матче Лиги Европы против "Андерлехта" в апреле 2017.



Вернувшись на футбольное поле в ноябре со значительным опережением графика, Ибрагимович уже не был прежним игроком. Проведя всего семь матчей за "красных дьяволов", Златан уехал покорять МЛС.



Изначально Ибрагимович зарабатывал в "Юнайтед" 368 тысяч фунтов в неделю и был самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги на тот момент. Когда же Златан лечился, и речь зашла о продлении его контракта на второй сезон, ветеран был готов отказаться от жалования вообще.



"Моя ситуация была такова, что контракт и зарплата не имели для меня значения. Даже наоборот — я сказал: "Я не хочу получать зарплату, оставьте ее себе".



"Когда я был готов вернуться на поле, то сказал себе: "Я уже не тот". Они видели прежнего Златана. Но я не был готов быть тем Златаном. Я регулярно попадал в заявку на матчи, но я сказал тренеру: "Я не готов. Не хочу расстраивать тебя. Я уважаю своих партнеров по команде и тренера. Выбери кого-нибудь, кто сможет делать эту работу лучше".



"Я взял и сделал это, даже несмотря на то, что я Златан", — сообщил Ибрагимович BBC.