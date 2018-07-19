Ибрагимович рад, что Погба заткнул критиков

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович рад, что Поль Погба заткнул своих критиков, выиграв Чемпионат Мира в России.

После неубедительного сезона за клуб Погба отправился в расположение сборной Франции, с которой в минувшее воскресенье выиграл мундиаль. Ибрагимович рад, что Поль ответил своим многочисленным критикам.



"У людей разное мнение на его счет, они вправе высказывать его, но обо всем говорит результат. Поль ответил своей игрой на Чемпионате Мира. И мне это понравилось".



"Он еще молод, но уже выиграл Чемпионат Мира, участвовал в финалах Чемпионата Европы и Лиги Чемпионов, а еще побеждал в Лиге Европы. Вдобавок он выиграл много внутренних трофеев в "Ювентусе".



"Что еще можно предъявить Полю? Просто наслаждайтесь его игрой. Я уверен, что он будет становиться только сильнее и сильнее", - приводит слова Ибрагимовича ESPN.