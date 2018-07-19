Чарли Адам: "Шакири пропадал в решающие моменты"
Полузащитник "Стоука" Чарли Адам предупредил, что новичок "Ливерпуля" Джердан Шакири склонен пропадать в решающие моменты игры.
Как известно, Шакири не смог уберечь "гончаров" от вылета из Премьер-Лиги в прошлом сезоне. Воспользовавшись выбыванием "Стоука" в Чемпионшип, "Ливерпуль" выкупил трансфер игрока сборной Швейцарии за 13.5 миллионов фунтов.
В "Стоуке" 27-летний Шакири был одной из главных звезд, однако соответствующий своему звездному статусу футбол не показывал. По этой причине Адам спешит предупредить "Ливерпуль", за который он сам выступал с 2011 по 2012 год.
"Был ли он одним из наших больших игроков, которые себя не проявляли? О, определенно".
"В решающие моменты сезона ты смотришь на своих больших игроков и хочешь, чтобы твои большие игроки сделали что-нибудь волшебное. Временам мы чувствовали, что так называемые большие игроки в нашем состав совершенно себя не проявляют".
"Да, в эти моменты помощь могла последовать от других игроков, однако эти так называемые большие игроки, как бы ими ни восхищались отдельные члены тренерского штаба, просто не обнаруживали себя", — сообщил Адам talkSPORT.
19.07.2018 20:00
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Адам вообще как бревно у нас выступал, а теперь пасть открыл.
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Адам в решающие моменты матча просто калечит кого нить и уходит с красной.
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Закрой пасть вообще то.
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