"Челси" не предлагал Чеху вернуться

Агент голкипера "Арсенала" Петра Чеха заявил, что его клиенту пока не поступало предложения вернуться в "Челси".

Ожидается, что этим летом "синие" попрощаются со своим первым номером Тибо Куртуа. Бельгийский голкипер будет продан в "Реал", как только "Челси" найден ему замену.



Согласно слухам, "Челси" всерьез рассматривает вариант с возвращением 36-летнего Чеха, который ранее в своей карьере провел 11 сезонов на "Стэмфорд Бридж". Однако пока "синие" не звали Петра назад.



"Каждое трансферное окно насчет Петра Чеха ходит много слухов, он важная в Премьер-Лиге личность. Однако он максимально сосредоточен на новом сезоне с "Арсеналом" и не имеет каких-либо конкретных предложений", — сообщил агент Виктор Колар ESPN.



Меж тем легенда "канониров" Рэй Парлор выразил уверенность, что Чех не только останется в клубе, но и сохранит за собой пост основного голкипера, несмотря на появление на "Эмирейтс" Бернда Лено.



"Я очень рад приобретению Бернда Лено, хотя и думаю, что Петр Чех останется основным голкипером. Лено — молодой голкипер с огромным потенциалом, и он постарается оказать максимальное давление на Чеха".



"Чех не будет помышлять об уходе этим летом, а "Арсенал" будет рассчитывать на него как на первого номера. Думаю, скорее Оспина покинет клуб этим летом, нежели Чех", — сообщил Парлор bwin.