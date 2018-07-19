Алексиса Санчеса пустили в Америку

Алексис Санчес Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес получил визу в США и теперь вылетает в Лос-Анджелес, чтобы воссоединиться с "красными дьяволами".

Напомним, Санчесу было отказано в американской визе из-за условного срока, который Алексис получил в Испании за уклонение от уплаты налогов.

Накануне главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо допустил, что 29-летний чилиец вообще не приедет в Америку, если процесс рассмотрения апелляции затянется.

К счастью для Алексиса и "дьяволов", этот вопрос был решен оперативно. Сегодня клуб с "Олд Траффорд" подтвердил, что Санчес прервал свои тренировки в одиночестве на базе в Каррингтоне и теперь направляется к остальной команде в Америку.



Метки Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2018 18:35

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 19.07.2018 19:23 # manutd-20champ
    ну и ладненько, пусть репетирует

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  2. antiterror 19.07.2018 19:13 # antiterror
    Сраный мигрант, даже визу для въезда в США сразу не дали!

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