Алексиса Санчеса пустили в Америку

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес получил визу в США и теперь вылетает в Лос-Анджелес, чтобы воссоединиться с "красными дьяволами".

Напомним, Санчесу было отказано в американской визе из-за условного срока, который Алексис получил в Испании за уклонение от уплаты налогов.



Накануне главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо допустил, что 29-летний чилиец вообще не приедет в Америку, если процесс рассмотрения апелляции затянется.



К счастью для Алексиса и "дьяволов", этот вопрос был решен оперативно. Сегодня клуб с "Олд Траффорд" подтвердил, что Санчес прервал свои тренировки в одиночестве на базе в Каррингтоне и теперь направляется к остальной команде в Америку.