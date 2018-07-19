Клопп планирует начать сезон без Ловрена и Хендерсона

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что ожидает начать новый сезон Премьер-Лиги без защитника Деяна Ловрена и полузащитника Джордана Хендерсона.

12 августа "красные" проведут свой первый матч сезона 2018/19, приняв на "Энфилде" "Вест Хэм". Изначально Хендерсон был полон желания поучаствовать в этом поединке, однако Клопп посоветовал своему капитану полноценно отдохнуть после Чемпионата Мира в России, где сборная Англии с Джорданом добралась до полуфинала.



То же самое касается Ловрена, чья сборная Хорватии уступила в финале ЧМ-2018 французам. На обоих игроков Клопп рассчитывает лишь 20 августа, когда "Ливерпуль" совершит выезд к "Кристал Пэлас".



"Мне пришлось сильно постараться, чтобы убедить Джордана в необходимости отдохнуть. Это было ожидаемым для меня. По телефону я даже произнес слово "безумец".



"Джордан нуждается в отдыхе, так что это означает, что он вернется 5 августа. У Деяна была вечеринка в Хорватии, и он играл на день позже Джордана, поэтому вернется 6 августа".



"Это означает, что нужно прибавить еще пять дней тренировок после трех недель отдыха. Надеюсь, мы будем в том положении, когда нам не потребуется думать о том, чтобы задействовать их двоих против "Вест Хэма", — приводит слова Клоппа Sky Sports.