"Челси" добавил Доннарумму в шорт-лист на замену Куртуа

"Челси" добавил голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннарумму в свой шорт-лист на замену Тибо Куртуа.

Лишь накануне пресса сообщала, что клуб со "Стэмфорд Бридж" отчаялся удержать своего первого номера. Куртуа отказывается от продления своего контракта, истекающего через год, и это делает продажу Тибо неизбежной.



В данный момент "синие" сосредоточились на поисках замены для 26-летнего бельгийца. По информации Evening Standard, "Челси" уже признал поражение в борьбе за голкипера "Ромы" Алиссона, который направляется в "Ливерпуль".



Сообщается, что "Челси" задумывается о возвращении из "Арсенала" Петра Чеха или о покупке Каспера Шмейхеля из "Лестера". А теперь в списке "синих" появилось еще одно имя — Доннарумма.



Помочь "синим" приобрести 19-летнего итальянца может тот факт, что "Милан" остро нуждается в деньгах, чтобы привести свои финансы в соответствие с правилами УЕФА. Не сумев вовремя исправить нарушения, "россонери" были отстранены от участия в Лиге Европы в новом сезоне.



Кроме того, со стороны "Милана" существует встречный интерес к нападающему "Челси" Альваро Морате, хотя вариант с обменом игроками выглядит маловероятным.