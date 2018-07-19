"Челси" добавил Доннарумму в шорт-лист на замену Куртуа
"Челси" добавил голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннарумму в свой шорт-лист на замену Тибо Куртуа.
Лишь накануне пресса сообщала, что клуб со "Стэмфорд Бридж" отчаялся удержать своего первого номера. Куртуа отказывается от продления своего контракта, истекающего через год, и это делает продажу Тибо неизбежной.
В данный момент "синие" сосредоточились на поисках замены для 26-летнего бельгийца. По информации Evening Standard, "Челси" уже признал поражение в борьбе за голкипера "Ромы" Алиссона, который направляется в "Ливерпуль".
Сообщается, что "Челси" задумывается о возвращении из "Арсенала" Петра Чеха или о покупке Каспера Шмейхеля из "Лестера". А теперь в списке "синих" появилось еще одно имя — Доннарумма.
Помочь "синим" приобрести 19-летнего итальянца может тот факт, что "Милан" остро нуждается в деньгах, чтобы привести свои финансы в соответствие с правилами УЕФА. Не сумев вовремя исправить нарушения, "россонери" были отстранены от участия в Лиге Европы в новом сезоне.
Кроме того, со стороны "Милана" существует встречный интерес к нападающему "Челси" Альваро Морате, хотя вариант с обменом игроками выглядит маловероятным.
19.07.2018 17:00
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Последние комментарии:
Кто сказал, что он сразу встанет в ворота Челси? Челси может его купит и на пару-тройку сезонов сдать куда-нибудь в аренду, как это было с Куртуа, тогда может и выйдет что-нибудь толковое из юнца.
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еще один жадный нытик-привозила
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Пздц пожалуйста не надо!
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Вот кто реально распиарен донельзя. Такие привозы дикие устраивает, что кариецам и не снилось.
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ему 19?ебать мутанты блять пошли. что мбаппе что этот
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Да Кариеса пусть берут, опытнее
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днонараме норм фамилия для воротчика у него
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гении (сарказм)
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