"Челси" добавил Доннарумму в шорт-лист на замену Куртуа

Джанлуиджи Доннарумма "Челси" добавил голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннарумму в свой шорт-лист на замену Тибо Куртуа.

Лишь накануне пресса сообщала, что клуб со "Стэмфорд Бридж" отчаялся удержать своего первого номера. Куртуа отказывается от продления своего контракта, истекающего через год, и это делает продажу Тибо неизбежной.

В данный момент "синие" сосредоточились на поисках замены для 26-летнего бельгийца. По информации Evening Standard, "Челси" уже признал поражение в борьбе за голкипера "Ромы" Алиссона, который направляется в "Ливерпуль".

Сообщается, что "Челси" задумывается о возвращении из "Арсенала" Петра Чеха или о покупке Каспера Шмейхеля из "Лестера". А теперь в списке "синих" появилось еще одно имя — Доннарумма.

Помочь "синим" приобрести 19-летнего итальянца может тот факт, что "Милан" остро нуждается в деньгах, чтобы привести свои финансы в соответствие с правилами УЕФА. Не сумев вовремя исправить нарушения, "россонери" были отстранены от участия в Лиге Европы в новом сезоне.

Кроме того, со стороны "Милана" существует встречный интерес к нападающему "Челси" Альваро Морате, хотя вариант с обменом игроками выглядит маловероятным.



Метки Доннарумма, Милан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2018 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1385

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. brown-ale 19.07.2018 18:38 # brown-ale
    Кто сказал, что он сразу встанет в ворота Челси? Челси может его купит и на пару-тройку сезонов сдать куда-нибудь в аренду, как это было с Куртуа, тогда может и выйдет что-нибудь толковое из юнца.

    (ответить)

  2. monsieurgood 19.07.2018 17:36 # monsieurgood
    еще один жадный нытик-привозила

    (ответить)

  3. vasilevich8 19.07.2018 17:35 # vasilevich8
    Пздц пожалуйста не надо!

    (ответить)

  4. gerrard08 19.07.2018 17:32 # gerrard08
    Вот кто реально распиарен донельзя. Такие привозы дикие устраивает, что кариецам и не снилось.

    (ответить)

  5. hollywood-hoe 19.07.2018 17:22 # hollywood-hoe
    ему 19?ебать мутанты блять пошли. что мбаппе что этот

    (ответить)

  6. mancunia-planet 19.07.2018 17:20 # mancunia-planet
    Да Кариеса пусть берут, опытнее

    (ответить)

  7. alexomck 19.07.2018 17:03 # alexomck
    днонараме норм фамилия для воротчика у него

    (ответить)

  8. muchampion 19.07.2018 17:01 # muchampion
    гении (сарказм)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: