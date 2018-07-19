Директор "Ромы" подтвердил, что Алиссон направляется в "Ливерпуль"

Спортивный директор "Ромы" Мончи подтвердил, что голкипер Алиссон переходит в "Ливерпуль".

Накануне стало известно, что "Рома" приняла предложение "красных" в 67 миллионов фунтов и отправила Алиссона в Англию, чтобы пройти медицинское обследование и обсудить условия личного контракта.



Сегодня Мончи подтвердил, что трансфер будет окончательно оформлен в ближайшее время. "Рома" просто не могла устоять перед столь крупным предложением.



"Сделка по переходу Алиссона в "Ливерпуль" скоро будет официально подтверждена. Они сделали рекордное для мирового футбола предложение по голкиперу, и мы решили продать".



"Окончательно трансфер еще не оформлен, но это правда, что мы далеко продвинулись в переговорах, а сам Алиссон уже в Ливерпуле".



"Когда поступает внушительное предложение, ты обязан его рассмотреть. Мы взвесили все за и против и решили поговорить с "Ливерпулем".



"Продажа Алиссона не говорит о том, что мы недостаточно амбициозны. На мой взгляд, амбиции — это поступать правильно и все тщательно обдумывать", — цитирует Мончи Daily Mail.