Директор "Ромы" подтвердил, что Алиссон направляется в "Ливерпуль"

Алиссон Спортивный директор "Ромы" Мончи подтвердил, что голкипер Алиссон переходит в "Ливерпуль".

Накануне стало известно, что "Рома" приняла предложение "красных" в 67 миллионов фунтов и отправила Алиссона в Англию, чтобы пройти медицинское обследование и обсудить условия личного контракта.

Сегодня Мончи подтвердил, что трансфер будет окончательно оформлен в ближайшее время. "Рома" просто не могла устоять перед столь крупным предложением.

"Сделка по переходу Алиссона в "Ливерпуль" скоро будет официально подтверждена. Они сделали рекордное для мирового футбола предложение по голкиперу, и мы решили продать".

"Окончательно трансфер еще не оформлен, но это правда, что мы далеко продвинулись в переговорах, а сам Алиссон уже в Ливерпуле".

"Когда поступает внушительное предложение, ты обязан его рассмотреть. Мы взвесили все за и против и решили поговорить с "Ливерпулем".

"Продажа Алиссона не говорит о том, что мы недостаточно амбициозны. На мой взгляд, амбиции — это поступать правильно и все тщательно обдумывать", — цитирует Мончи Daily Mail.



Метки Алиссон, Ливерпуль, Мончи, Рома

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 19.07.2018 16:57 # superglor
    Рома просто ничтожество, о каком возрождении Серии А вы говорите. Более менее единственные конкуренты Ювентусу и сливают своих лучших игроков сезон за сезоном.

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  2. mikkiynwa 19.07.2018 16:38 # mikkiynwa
    Как же членсы горят
    Пзд

    Ваш уровень
    Эмерсон
    Жопакоста
    Рюдигеры
    бакойко
    И прочее говно

    (ответить)

  3. lemurz-pro 19.07.2018 16:35 # lemurz-pro
    на фото лицо человека, которое скоро превратится скоро в мордашку пса.

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  4. mudv 19.07.2018 16:20 # mudv
    интересная команда у красных в этом году...

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  5. vyrentz 19.07.2018 16:11 # vyrentz
    Обещал же сам стать в ворота в случае продажи Алиссона

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  6. ccchelsea 19.07.2018 16:11 # ccchelsea
    Колбасники долбаёбы. За вратаря, который провёл на высоком уровне только один сезон, отдавать 75 лямов - маразм.

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  7. chr1s8rown 19.07.2018 16:08 # chr1s8rown
    лучший кипер, цзщ и правый нап у нас

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