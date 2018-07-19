Директор "Ромы" подтвердил, что Алиссон направляется в "Ливерпуль"
Спортивный директор "Ромы" Мончи подтвердил, что голкипер Алиссон переходит в "Ливерпуль".
Накануне стало известно, что "Рома" приняла предложение "красных" в 67 миллионов фунтов и отправила Алиссона в Англию, чтобы пройти медицинское обследование и обсудить условия личного контракта.
Сегодня Мончи подтвердил, что трансфер будет окончательно оформлен в ближайшее время. "Рома" просто не могла устоять перед столь крупным предложением.
"Сделка по переходу Алиссона в "Ливерпуль" скоро будет официально подтверждена. Они сделали рекордное для мирового футбола предложение по голкиперу, и мы решили продать".
"Окончательно трансфер еще не оформлен, но это правда, что мы далеко продвинулись в переговорах, а сам Алиссон уже в Ливерпуле".
"Когда поступает внушительное предложение, ты обязан его рассмотреть. Мы взвесили все за и против и решили поговорить с "Ливерпулем".
"Продажа Алиссона не говорит о том, что мы недостаточно амбициозны. На мой взгляд, амбиции — это поступать правильно и все тщательно обдумывать", — цитирует Мончи Daily Mail.
19.07.2018 16:00
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Последние комментарии:
Рома просто ничтожество, о каком возрождении Серии А вы говорите. Более менее единственные конкуренты Ювентусу и сливают своих лучших игроков сезон за сезоном.
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Как же членсы горят
Пзд
Ваш уровень
Эмерсон
Жопакоста
Рюдигеры
бакойко
И прочее говно
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на фото лицо человека, которое скоро превратится скоро в мордашку пса.
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интересная команда у красных в этом году...
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Обещал же сам стать в ворота в случае продажи Алиссона
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Колбасники долбаёбы. За вратаря, который провёл на высоком уровне только один сезон, отдавать 75 лямов - маразм.
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лучший кипер, цзщ и правый нап у нас
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