Новая домашняя и выездная форма "Тоттенхэма" на сезон 2018/19 (ФОТО)

"Тоттенхэм" представил комплекты новой домашней и выездной формы от Nike на сезон 2018/19.

Как известно, совсем скоро "шпоры" переедут на свой новый 62-тысячный стадион, строительство которого находится в завершающей фазе.



Архитектура новой арены клуба как раз и вдохновила дизайнеров Nike на создание формы. Более того, координаты стадиона — 0.0662 W 51.6042 N — даже указаны со внутренней стороны воротника футболки из домашнего комплекта.



Отдельно стоит отметить, что участие в презентации новой формы не приняли защитник Тоби Алдервейрелд и полузащитник Мусса Дембеле, что может свидетельствовать об их возможном уходе из "Тоттенхэма" этим летом.























