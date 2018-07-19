Новая домашняя и выездная форма "Тоттенхэма" на сезон 2018/19 (ФОТО)
"Тоттенхэм" представил комплекты новой домашней и выездной формы от Nike на сезон 2018/19.
Как известно, совсем скоро "шпоры" переедут на свой новый 62-тысячный стадион, строительство которого находится в завершающей фазе.
Архитектура новой арены клуба как раз и вдохновила дизайнеров Nike на создание формы. Более того, координаты стадиона — 0.0662 W 51.6042 N — даже указаны со внутренней стороны воротника футболки из домашнего комплекта.
Отдельно стоит отметить, что участие в презентации новой формы не приняли защитник Тоби Алдервейрелд и полузащитник Мусса Дембеле, что может свидетельствовать об их возможном уходе из "Тоттенхэма" этим летом.
19.07.2018 15:30
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Основная классная, а вот выездная...
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Самая красивая форма команд АПЛ
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Выездная неплохая.
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Ну хоть не "березки" и то хорошо. А в целом очень недурно. Надо подождать резервный комплект, но домагку я пожалуй куплю.
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Норм под мушников закосили , убогий найк
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белый , черный , желтый
норм пиар, очевидно)
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