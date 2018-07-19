Новая домашняя и выездная форма "Тоттенхэма" на сезон 2018/19 (ФОТО)

Новая форма Тоттенхэма на сезон 2018/19 "Тоттенхэм" представил комплекты новой домашней и выездной формы от Nike на сезон 2018/19.

Как известно, совсем скоро "шпоры" переедут на свой новый 62-тысячный стадион, строительство которого находится в завершающей фазе.

Архитектура новой арены клуба как раз и вдохновила дизайнеров Nike на создание формы. Более того, координаты стадиона — 0.0662 W 51.6042 N — даже указаны со внутренней стороны воротника футболки из домашнего комплекта.

Отдельно стоит отметить, что участие в презентации новой формы не приняли защитник Тоби Алдервейрелд и полузащитник Мусса Дембеле, что может свидетельствовать об их возможном уходе из "Тоттенхэма" этим летом.

Новая форма Тоттенхэма на сезон 2018/19

Новая форма Тоттенхэма на сезон 2018/19

Новая форма Тоттенхэма на сезон 2018/19

Новая форма Тоттенхэма на сезон 2018/19

Новая форма Тоттенхэма на сезон 2018/19

Новая форма Тоттенхэма на сезон 2018/19



Метки Nike, Тоттенхэм, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2018 15:30

Количество просмотров Просмотров: 1121

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Последние комментарии:




  1. fanstevengerrard 19.07.2018 16:44 # fanstevengerrard
    Основная классная, а вот выездная...

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  2. jimulia 19.07.2018 15:49 # jimulia
    Самая красивая форма команд АПЛ

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  3. brown-ale 19.07.2018 15:46 # brown-ale
    Выездная неплохая.

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  4. ray-black 19.07.2018 15:46 # ray-black
    Ну хоть не "березки" и то хорошо. А в целом очень недурно. Надо подождать резервный комплект, но домагку я пожалуй куплю.

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  5. quavo 19.07.2018 15:44 # quavo
    Норм под мушников закосили , убогий найк

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  6. mancunia-planet 19.07.2018 15:32 # mancunia-planet
    белый , черный , желтый
    норм пиар, очевидно)

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