"Лестер" согласовал компенсацию за Данни Уорда

"Лестер" согласовал компенсацию в 10 миллионов фунтов за голкипера "Ливерпуля" Данни Уорда.

Как известно, сами "красные" находятся на пороге приобретения первого номера сборной Бразилии Алиссона. Таким образом, вроде бы появившаяся перед Уордом возможность проявить себя в первой команде "Ливерпуля" вновь исчезает.



По информации Sky Sports, этой ситуацией решил воспользоваться "Лестер". "Лисы" хотят добавить конкуренции своему основному голкиперу Касперу Шмейхелю, интерес к которому приписывают "Челси".



Источник отмечает, что "лисы" не ожидают ухода Шмейхеля этим летом и не видят в Уорде прямой замены Касперу. Тем не менее, клуб с "Кинг Пауэр" очень хочет видеть Данни в своих рядах.



Поскольку два клуба уже договорились о размере компенсации, в ближайшие дни 25-летний валлиец, на счету которого только три матча за "Ливерпуль" с января 2012, должен пройти медицинское обследование и обсудить условия личного контракта.