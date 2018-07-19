"Лестер" согласовал компенсацию за Данни Уорда
"Лестер" согласовал компенсацию в 10 миллионов фунтов за голкипера "Ливерпуля" Данни Уорда.
Как известно, сами "красные" находятся на пороге приобретения первого номера сборной Бразилии Алиссона. Таким образом, вроде бы появившаяся перед Уордом возможность проявить себя в первой команде "Ливерпуля" вновь исчезает.
По информации Sky Sports, этой ситуацией решил воспользоваться "Лестер". "Лисы" хотят добавить конкуренции своему основному голкиперу Касперу Шмейхелю, интерес к которому приписывают "Челси".
Источник отмечает, что "лисы" не ожидают ухода Шмейхеля этим летом и не видят в Уорде прямой замены Касперу. Тем не менее, клуб с "Кинг Пауэр" очень хочет видеть Данни в своих рядах.
Поскольку два клуба уже договорились о размере компенсации, в ближайшие дни 25-летний валлиец, на счету которого только три матча за "Ливерпуль" с января 2012, должен пройти медицинское обследование и обсудить условия личного контракта.
19.07.2018 15:00
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Последние комментарии:
10 миллионов за этого ноунейма, норм разводят Лестер
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всем пидорам завидовать молча
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оказывается у ливерни воротчиков хоть ж***й ешь, а они за 70 ещё одного берут, только бизнес и ни какого футбола...
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Получается Мигнолет и Кариес дублёры Каллисона? Да уж, три топаря на раме у колбасных
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