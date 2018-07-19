"Лестер" согласовал компенсацию за Данни Уорда

Данни Уорд "Лестер" согласовал компенсацию в 10 миллионов фунтов за голкипера "Ливерпуля" Данни Уорда.

Как известно, сами "красные" находятся на пороге приобретения первого номера сборной Бразилии Алиссона. Таким образом, вроде бы появившаяся перед Уордом возможность проявить себя в первой команде "Ливерпуля" вновь исчезает.

По информации Sky Sports, этой ситуацией решил воспользоваться "Лестер". "Лисы" хотят добавить конкуренции своему основному голкиперу Касперу Шмейхелю, интерес к которому приписывают "Челси".

Источник отмечает, что "лисы" не ожидают ухода Шмейхеля этим летом и не видят в Уорде прямой замены Касперу. Тем не менее, клуб с "Кинг Пауэр" очень хочет видеть Данни в своих рядах.

Поскольку два клуба уже договорились о размере компенсации, в ближайшие дни 25-летний валлиец, на счету которого только три матча за "Ливерпуль" с января 2012, должен пройти медицинское обследование и обсудить условия личного контракта.



Метки Лестер, Ливерпуль, Уорд

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 559

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. never-mind 19.07.2018 15:24 # never-mind
    10 миллионов за этого ноунейма, норм разводят Лестер

    (ответить)

  2. frisby 19.07.2018 15:08 # frisby
    всем пидорам завидовать молча

    (ответить)

  3. kojan 19.07.2018 15:06 # kojan
    оказывается у ливерни воротчиков хоть ж***й ешь, а они за 70 ещё одного берут, только бизнес и ни какого футбола...

    (ответить)

  4. ben-arfa 19.07.2018 15:03 # ben-arfa
    Получается Мигнолет и Кариес дублёры Каллисона? Да уж, три топаря на раме у колбасных

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: