Симэн уверен, что топ-клубы придут за Пикфордом

Бывший вратарь "Арсенала" Дэвид Симэн не сомневается, что гранды Премьер-Лиги заберут голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда.

Этим летом Пикфорд блестяще проявил себя на Чемпионате Мира в составе сборной Англии. Симэн убежден, что с такой игрой Джордан не задержится в скромном "Эвертоне".



"Если он будет продолжать в том же духе, то окажется в одном из лучших клубов Премьер-Лиги. Он так усердно работает, что большие команды просто не смогут пройти мимо него".



"Ему нужен этот вызов, потому что он еще даже не играл в Лиге Чемпионов. Джордан только растет, но даже этот Чемпионат Мира показал, чего он стоит. Он провел выдающийся турнир", - сообщил Симэн Daily Star.