Сарри рассчитывает на Гари Кэхилла
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал, что видит капитана Гари Кэхилла в своих планах на сезон.
После завершения Чемпионата Мира стало известно, что Кэхилл рассматривает вариант с уходом из "Челси". Из-за отсутствия игровой практики Гари чуть было не попал на мундиаль, но в России защитник вышел на поле только один раз.
Ожидалось, что перед началом сезона "синие" позволят ветерану покинуть клуб, однако на первой пресс-конференции Сарри уточнил: он рассчитывает на Гари в грядущем году.
"Меня не интересует, сколько англичан играет в основе, но я думаю, что Гари еще может многое нам предложить. Вдобавок, мы должны уважать традиции, которые несут игроки вроде него", - цитирует Сарри The Sun.
19.07.2018 13:00
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Сцарь всея Пенсионерии стоит на страже традиций гей-пенсов.
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