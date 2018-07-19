Сарри рассчитывает на Гари Кэхилла

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал, что видит капитана Гари Кэхилла в своих планах на сезон.

После завершения Чемпионата Мира стало известно, что Кэхилл рассматривает вариант с уходом из "Челси". Из-за отсутствия игровой практики Гари чуть было не попал на мундиаль, но в России защитник вышел на поле только один раз.



Ожидалось, что перед началом сезона "синие" позволят ветерану покинуть клуб, однако на первой пресс-конференции Сарри уточнил: он рассчитывает на Гари в грядущем году.



"Меня не интересует, сколько англичан играет в основе, но я думаю, что Гари еще может многое нам предложить. Вдобавок, мы должны уважать традиции, которые несут игроки вроде него", - цитирует Сарри The Sun.