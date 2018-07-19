Уилшир не в обиде на Эмери

Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир признался, что не обижен на главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери.

Перед началом предсезонной подготовки Уилшир встретился с Эмери и обсудил свое будущее в "Арсенале". Унаи ясно дал понять, что не видит Джека в своих планах, потому игрок отправился в "Вест Хэм" на правах свободного агента.



Тем не менее, никакой обиды на испанца Уилшир не держит. Наоборот, Джек рад, что новый рулевой "канониров" сразу выложил карты на стол и рассказал о своем видении игры.



"Я испытываю к нему только уважение. Мы встретились, поговорили и выяснили, что он не будет выпускать меня на поле так часто, как мне хотелось бы. Это был непростой разговор, но я благодарен ему за то, что этот разговор вообще состоялся".



"Он мог сказать, что я буду играть, что я получу шанс и всякое в таком духе. Тогда я подписал бы новый контракт, остался, а через год они бы меня продали. Поэтому за такой честный разговор я могу лишь сказать ему спасибо".



"Это решение, которое основывалось только на моих игровых интересах. Контракт был предложен, переговоры между нами состоялись, даже тренер сказал, что я могу заключить сделку и остаться. Но я решил, что будет правильнее покинуть клуб", - цитирует Уилшира Daily Mail.