Моуриньо не уверен, что "Юнайтед" продолжит покупать

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо не уверен, что его клуб сделает еще одно приобретение до закрытия трансферного окна.

Этим летом "дьяволы" заручились услугами бывшего полузащитника "Шахтера" Фреда, правого защитника "Порту" Диогу Далота и голкипера "Стоука" Ли Гранта. Моуриньо не знает, продолжит ли "Юнайтед" покупать дальше.



"Появятся ли у нас новички? Без понятия. Я не собираюсь вам врать или вводить вас в заблуждение. Я не собираюсь говорить, что кто-то придет или уйдет. Мы взяли Ли Гранда, потому что нашему фантастическому молодому вратарю Жоэлу Перейре нужно играть".



"Что касается Фреда, то мы следили за ним достаточно давно. По итогам сезона мы потеряли Майкла Кэррика, поэтому такой игрок, как Фред, нам был жизненно необходим", - цитирует Моуриньо Daily Mail.