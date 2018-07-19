Шоу хочет произвести впечатление на Моуриньо

Люк Шоу Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу заявил, что хочет произвести впечатление на главного тренера Жозе Моуриньо в новом сезоне.

За два последних сезона 23-летний Шоу сыграл лишь 22 матча в Премьер-Лиге, позволив ветерану Эшли Янгу укрепиться в качестве основного левого защитника "красных дьяволов".

Ранее этим летом Люка связывали с уходом из "Юнайтед", а на "Олд Траффорд" отчаянно сватали других левых защитников вроде Алекса Сандро и Кирана Тирни. Однако Шоу не спешит бежать от трудностей и все еще надеется произвести впечатление на Моуриньо.

"Предсезонный период дает возможность проявить себя всем игрокам, не только мне. Именно так я это вижу. Следующие пять матчей важны для улучшения физической формы".

"Я хочу доказать тренеру, что могу быть в его команде. Когда каждый вернется, я хочу оставаться первым именем в заявке на матчи. Пришло время мне показать, что я могу быть в этой команде".

"Как я оцениваю свои четыре сезона в "Юнайтед"? Я разочарован ими. Оглядываясь назад на последние несколько лет, я не помню, чтобы играл много матчей подряд за команду".

"Мне не повезло в тот год, когда я сломал ногу. Я знаю, на что способен, и поэтому я до сих по здесь. Не думаю, что я бы задержался здесь, если бы считал, что тренер не верит в меня", — цитирует Шоу Sky Sports.



Метки Манчестер Юнайтед, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2018 10:00

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  1. blue-lion 19.07.2018 11:14 # blue-lion
    отдохнул от ЧМ-2014 наконец-то

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  2. manutd-20champ 19.07.2018 10:55 # manutd-20champ
    давай, уже третий год производишь впечатление.

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  3. zzspurs 19.07.2018 10:55 # zzspurs
    Капец как деградировал в физике - просто кусок мяса...

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  4. electric 19.07.2018 10:36 # electric
    Шо? Шо?

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  5. udaff 19.07.2018 10:03 # udaff
    А парень-то крепким оказался. Не бежит от трудностей. Желаю успеха в новом сезоне.

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