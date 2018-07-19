Шоу хочет произвести впечатление на Моуриньо

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу заявил, что хочет произвести впечатление на главного тренера Жозе Моуриньо в новом сезоне.

За два последних сезона 23-летний Шоу сыграл лишь 22 матча в Премьер-Лиге, позволив ветерану Эшли Янгу укрепиться в качестве основного левого защитника "красных дьяволов".



Ранее этим летом Люка связывали с уходом из "Юнайтед", а на "Олд Траффорд" отчаянно сватали других левых защитников вроде Алекса Сандро и Кирана Тирни. Однако Шоу не спешит бежать от трудностей и все еще надеется произвести впечатление на Моуриньо.



"Предсезонный период дает возможность проявить себя всем игрокам, не только мне. Именно так я это вижу. Следующие пять матчей важны для улучшения физической формы".



"Я хочу доказать тренеру, что могу быть в его команде. Когда каждый вернется, я хочу оставаться первым именем в заявке на матчи. Пришло время мне показать, что я могу быть в этой команде".



"Как я оцениваю свои четыре сезона в "Юнайтед"? Я разочарован ими. Оглядываясь назад на последние несколько лет, я не помню, чтобы играл много матчей подряд за команду".



"Мне не повезло в тот год, когда я сломал ногу. Я знаю, на что способен, и поэтому я до сих по здесь. Не думаю, что я бы задержался здесь, если бы считал, что тренер не верит в меня", — цитирует Шоу Sky Sports.