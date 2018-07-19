Уилшир не будет праздновать гол в ворота "Арсенала"

Джек Уилшир Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир заявил, что не будет праздновать гол, если поразит ворота своего бывшего клуба "Арсенала".

Покинув родной "Арсенал" этим летом и заключив контракт на три года с "молотобойцами", уже 25 августа Джек вернется на "Эмирейтс", чтобы со своей новой командой сыграть против "канониров" в рамках Премьер-Лиги.

И хотя Уилшир желает "Вест Хэму" победы в дерби, Уилшир не будет радоваться, если в этот день сможет отличиться.

"Это будет странно. Я выступал за "Борнмут" и "Болтон", но когда ты в аренде, то не можешь играть против своей родительской команды, поэтому у меня нет подобного опыта. Конечно, я хочу добиться победы с "Вест Хэмом", хочу набрать три очка".

"Но нет, я не смогу праздновать. Я бы не стал праздновать из-за уважения к болельщикам и из-за той поддержки, которую они выражали мне все эти годы. Забить и отпраздновать перед ними было бы неправильно".

"У меня всегда были отличные отношения с болельщиками "Арсенала". Они всегда хорошо относились ко мне. Даже после всех этих травм и того, через что я прошел, они всегда поддерживали меня и пели мое имя. В том числе и когда я был травмирован, что было мило", — цитирует Уилшира Evening Standard.



Метки Арсенал, Вест Хэм, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2018 09:00

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  1. firmino9 19.07.2018 09:57 # firmino9
    что за тупая мода?

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  2. parlor3 19.07.2018 09:57 # parlor3
    хорошо если 20% матчей в сезоне проведет.

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  3. alienripley 19.07.2018 09:13 # alienripley
    Вилшир не будет првздновать гол.. так как они нв пару с Кэроллом будут смотреть футбол по тв в лазарете весь сезон..

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  4. denkik 19.07.2018 09:11 # denkik
    Тебе бы в Кристал Пэлас перейти. В Хрустальном дворце такие игроки травмоопасные были бы более логичны. А так, какой ты "Хаммер", "Молотобоец"? Так, в лучшем случае маникюрные ножнички

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  5. denkik 19.07.2018 09:09 # denkik
    Эх, Джек. Если бы ты был УИЛШИР, а не Хрусталилшир, то стал бы нашей легендой

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