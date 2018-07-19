Уилшир не будет праздновать гол в ворота "Арсенала"

Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир заявил, что не будет праздновать гол, если поразит ворота своего бывшего клуба "Арсенала".

Покинув родной "Арсенал" этим летом и заключив контракт на три года с "молотобойцами", уже 25 августа Джек вернется на "Эмирейтс", чтобы со своей новой командой сыграть против "канониров" в рамках Премьер-Лиги.



И хотя Уилшир желает "Вест Хэму" победы в дерби, Уилшир не будет радоваться, если в этот день сможет отличиться.



"Это будет странно. Я выступал за "Борнмут" и "Болтон", но когда ты в аренде, то не можешь играть против своей родительской команды, поэтому у меня нет подобного опыта. Конечно, я хочу добиться победы с "Вест Хэмом", хочу набрать три очка".



"Но нет, я не смогу праздновать. Я бы не стал праздновать из-за уважения к болельщикам и из-за той поддержки, которую они выражали мне все эти годы. Забить и отпраздновать перед ними было бы неправильно".



"У меня всегда были отличные отношения с болельщиками "Арсенала". Они всегда хорошо относились ко мне. Даже после всех этих травм и того, через что я прошел, они всегда поддерживали меня и пели мое имя. В том числе и когда я был травмирован, что было мило", — цитирует Уилшира Evening Standard.