Клопп уверен, что новички не нарушат атмосферу в раздевалке "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что его дорогостоящие новички не нарушат благоприятную атмосферу в раздевалке.

Отличительной чертой "красных" в прошлом сезоне была сплоченность. Дружный коллектив Клоппа был действительно командой, а не группой отдельно взятых игроков.



Этим летом Клопп пригласил в "Ливерпуль" полузащитников Наби Кейта и Фабиньо, вингера Джердана Шакири а сейчас находится в шаге от покупки голкипера Алиссона за рекордные для мирового футбола деньги. Юрген уверен, что его игроки не будут настроены к новичкам враждебно.



"Возможно, это первый год, когда мы не продаем ключевого игрока. Прежде было много изменений — изменений в обе стороны".



"Сейчас изменения, скорее, односторонние. Большие команды, успешные команды необходимо, если не покупать, то создавать. Это означает, нужно оставаться вместе, находить усиление и развиваться".



"Сейчас у нас действительно порядок с командой и подбором игроков. Но прежде был момент, когда в первой команде осталось только 12 здоровых игроков — они знают, что нам требовалось увеличить глубину состава. Это не так, что они говорят: "Еще один полузащитник? Зачем? Мы же все здесь".



"Они знают, что нам требуется добавить мастерства, и они знают, что, если мы что-нибудь выиграем, то сделаем это 25 игроками".



"Последние два месяца прошлого сезона сплотили эту команду, потому что мы сражались как безумцы. То, что сделали парни, было исключительно", — цитирует Клоппа Sky Sports.