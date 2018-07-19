Моуриньо: "Погба должен понять, почему был так хорош на ЧМ-2018"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что полузащитник Поль Погба должен понять, почему он был так хорош на Чемпионате Мира в России.

На прошлой неделе Погба вместе со сборной Франции отпраздновал победу в финале ЧМ-2018. Поль очень ярко выступил на мундиале, особенно в матчах плей-офф, и теперь Моуриньо хочет, чтобы 25-летний полузащитник разобрался, почему не мог демонстрировать столь же классную игру за "Юнайтед" в минувшем сезоне.



"Победа на Чемпионате Мира может быть исключительно положительной вещью. Столь многие игроки не имели возможности выиграть Чемпионат Мира и оказать своей сборной достаточную помощь. Это первый Чемпионат Мира для Погба, и он сразу стал мировым чемпионом, так что это великолепно, по-другому и не сказать".



"Надеюсь, он поймет, почему был очень хорош. Это ключ к тому, чтобы показывать хорошую игру и делать вклад в победы команды. Он должен понять, почему он был так хорош, особенно во второй части соревнования, когда он был абсолютно великолепен", — цитирует Моуриньо ESPN.