Моуриньо: "Погба должен понять, почему был так хорош на ЧМ-2018"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что полузащитник Поль Погба должен понять, почему он был так хорош на Чемпионате Мира в России.
На прошлой неделе Погба вместе со сборной Франции отпраздновал победу в финале ЧМ-2018. Поль очень ярко выступил на мундиале, особенно в матчах плей-офф, и теперь Моуриньо хочет, чтобы 25-летний полузащитник разобрался, почему не мог демонстрировать столь же классную игру за "Юнайтед" в минувшем сезоне.
"Победа на Чемпионате Мира может быть исключительно положительной вещью. Столь многие игроки не имели возможности выиграть Чемпионат Мира и оказать своей сборной достаточную помощь. Это первый Чемпионат Мира для Погба, и он сразу стал мировым чемпионом, так что это великолепно, по-другому и не сказать".
"Надеюсь, он поймет, почему был очень хорош. Это ключ к тому, чтобы показывать хорошую игру и делать вклад в победы команды. Он должен понять, почему он был так хорош, особенно во второй части соревнования, когда он был абсолютно великолепен", — цитирует Моуриньо ESPN.
19.07.2018 07:00
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Последние комментарии:
Да не надо. Зачем? ЧМ уже выигран, не надо ничего понимать. Забей, играй как Озил. Дай шанс другим АПЛ выиграть :)
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Ну вы поняли теперь, что с приходом Фреда вМЮ теперь сильнейшая полузащита, абсолютно любые сочетания без потерь качества. Готовы глоать ухи?
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Матич с Фредом выжгут центр, Погба под напа и освободить от оборонительной рутины по возможности.
Погба царь полузащиты, Моур должен дать ему свободы по максимуму.
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Это ты, Жозе, должен понять и правильные установки на игру давать!
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