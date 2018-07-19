Пирес считает, что Анри готов тренировать в Премьер-Лиге

Робер Пирес считает, что его бывший партнер по "Арсеналу" Тьерри Анри готов возглавить клуб из Премьер-Лиги.

Ранее на текущей неделе Анри объявил об уходе с поста телевизионного эксперта Sky Sports, где он получал 4 миллиона фунтов в год. 40-летний француз объяснил свое решение желанием стать главным тренером.



Помимо телевидения, последние 12 месяцев Тьерри также трудился ассистентом Роберто Мартинеса в сборной Бельгии, которая на Чемпионате Мира в России завоевала бронзовые медали. Пирес уверен, что теперь Анри готов взяться за работу посерьезнее.



"Я очень рад, что он покинул Sky. Вчера я отправил ему сообщение: "Наконец-то, ты ушел". Не потому, что он плохой эксперт, а потому что я знаю Тьерри".



"Он готов. Теперь он может сосредоточиться на новой работе, на том, чтобы стать главным тренером. Надеюсь, он найдет правильный клуб в Британии. Он любит Премьер-Лигу за ее дух, конкуренцию, большие клубы".



"Я не знаю, даст ли какой-нибудь президент ему такую возможность, но он будет хорошим тренером. Он проявил себя с лучшей стороны, ассистируя Роберто Мартинесу во время Чемпионата Мира. Если вы спросите бельгийских игроков, то все они, включая Лукаку, скажут, что учились у Тьерри каждый день", — цитирует Пиреса Evening Standard.