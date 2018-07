Светская хроника за четверг

Эден Азар имеет "устную договоренность" с "Реалом". Предложение "Ливерпуля" по Домагою Виде принято. Поль Погба хочет вернуться в "Ювентус". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Плеймейкер "Челси" Эден Азар достиг "устной договоренности" о переходе в "Реал". (RMC Sport)



"Челси" готов продать голкипера Тибо Куртуа в "Реал" за 35 миллионов фунтов, но сперва хочет найти замену бельгийцу. (Evening Standard)



Отсутствие замены у "Челси" для Куртуа — единственная причина, почему Тибо еще не "Реале". (AS)



"Челси" рассматривает Джанлуиджи Доннарумму из "Милана" на замену Куртуа. (Daily Star)



Нападающий "Челси" Альваро Мората стал целью номер один для "Милана". (Gazzetta dello Sport)



Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри надеется приобрести Даниэле Ругани и Гонсало Игуаина из "Ювентуса", но имеет договоренность с "Наполи", что не вернется в свой бывший клуб за ключевыми игроками. (Evening Standard)



Плеймейкер "Лиона" Набиль Фекир все еще может перейти в "Ливерпуль". (L'Equipe)



"Бешикташ" принял предложение "Ливерпуля" в 20 млн. фунтов о покупке защитника Домагоя Виды. (Aksam)



Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет вернуться в "Юнайтед" после перехода в туринский клуб Криштиану Роналду. (Tuttosport)



"Юнайтед" может использовать своего защитника Маттео Дармиана для приобретения вингера "Интера" Ивана Перишича. (Tuttosport)



Дармиан близок к переходу в "Ювентус". (Football Italia)



ПСЖ составит конкуренцию "Юнайтед" в борьбе за защитника "Милана" Леонардо Бонуччи. (Sky Italia)



Защитник "Юнайтед" Тимоти Фосу-Менса попал на рада к "Валенсии". (Super Deporte)



"Бавария" готова продать защитника Джерома Боатенга и полузащитника Артуро Видаля в "Юнайтед". (Bild)



"Сити" следит за полузащитником "Ромы" Дженгизом Ундером. (Calciomercato)



"Сити" была предложена возможность приобрести полузащитника "Баварии" Тиаго Алькантару. (Bild)



Алькантара предпочитает вернуться в "Барселону". (AS)



Наставник "Арсенала" Унаи Эмери готов предложить 44 млн. фунтов за вингера "Баварии" Кингсли Комана. (Daily Star)



"Арсенал" готов продать защитника Начо Монреаля и нападающего Данни Уэлбека. (Goal)



"Эвертон" не интересуется вингером "Бордо" Малкомом. (Liverpool Echo)



"Эвертон" вышел на контакт с вингером "Реал Сосьедад" Аднаном Янузаем. (Het Nieuwsblad)



"Эвертон" интересуется вингером "Кристал Пэлас" Уилфридом Захой и нападающим "Арсенала" Данни Уэлбеком. (Daily Mirror)



"Интер" хочет 24 млн. фунтов от "Вулверхэмптона" за полузащитника Жоау Мариу. (Daily Mail)



"Бернли" договаривается о покупке защитника Алфи Моусона и полузащитника Сэма Клукаса из "Суонси". (Daily Mail)



"Хаддерсфилд" близок к покупке вингера "Брюгге" Антони Лимбомбе и нападающего "Монако" Адамы Диакаби. (The Sun)



Вингер "Хаддерсфилда" Том Инс заинтересовал "Стоук". (Sky Sports)



Нападающий Айозе Перес исключает уход из "Ньюкасла" этим летом. (Daily Mail)



Нападающий "Лестера" Ислам Слимани может вернуться в "Спортинг". (The Sun)



Другое



"Юнайтед" взлетел на второе место в списке самых дорогих спортивных команд и теперь оценивается в 3.16 млрд. фунтов — на 12 процентов дороже, чем годом ранее. Выше в рейтинге только "Даллас Ковбойз" из американского футбола. (Forbes)



Исполнительный директор "Арсенала" Иван Газидис отверг предложение "Милана" и решил остаться на "Эмирейтс". (The Sun)



FA не спешит продавать "Уэмбли" Шахиду Хану за 1 млрд. фунтов, надеясь получить другие предложения по национальному стадиону. (Daily Mail)



Экс-защитник сборной Англии Гари Невилл подверг FA критике за планы продать "Уэмбли". (Sky Sports)



Экс-полузащитник "Арсенала" Санти Касорла сыграл за "Вильярреал" после 21 месяца отсутствия. (Sky Sports)



Защитник "Юнайтед" Аксель Туанзебе был включен в Книгу рекордов Гиннесса, одержав победу в настольной игре "голодные бегемотики" за рекордные 17.36 секунд. (The Sun)