"Челси" подтвердил назначение Дзолы ассистентом Сарри
"Челси" объявил о назначении легенды клуба Джанфранко Дзолы на должность ассистента главного тренера.
Слухи о том, что Дзола может вернуться на "Стэмфорд Бридж", появились задолго до того, как "синие" избавились от Антонио Конте и назначили на его место Маурицио Сарри.
И вот сегодня, непосредственно перед отъездом команды в предсезонное турне в Австралию, это назначение состоялось. В новом сезоне 52-летний Дзола будет ассистировать Сарри.
За плечами у Джанфранко семь лет выступлений за "Челси" в качестве игрока. В течение этого периода итальянец забил 80 голов и завоевал четыре больших трофея, навсегда вписав свое имя в историю клуба.
На тренерском поприще Дзоле пока не удалось повторить тот успех, который он знал в своей игровой карьере. Поработав ассистентом в молодежной сборной Италии, затем Джанфранко пробовал себя главным тренером в "Вест Хэме", "Уотфорде", "Бирмингеме", "Кальяри" и "Аль-Араби" но надолго ни в одном из клубов не задержался.
"Это удивительная вещь для меня. Я готов очень упорно работать, потому что это будет сложное испытание, но я рад быть здесь и буду трудиться бок о бок с Маурицио ради достижения успеха. Я буду выкладываться изо всех сил в своей новой роли, как выкладывался будучи игроком".
"Я очень предвкушаю этот вызов. Я был бы счастлив хорошо стартовать, и все мы в восторге по поводу этого нового приключения", — сообщил Дзола.
19.07.2018 00:20
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Вышвырнут после использования, как и Серю.
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Чельси окончательно решили вернуться к истокам, борьба за 7-8 места, непонятные игроки в составе, при более непонятных тренерах.
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