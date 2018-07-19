"Челси" подтвердил назначение Дзолы ассистентом Сарри

"Челси" объявил о назначении легенды клуба Джанфранко Дзолы на должность ассистента главного тренера.

Слухи о том, что Дзола может вернуться на "Стэмфорд Бридж", появились задолго до того, как "синие" избавились от Антонио Конте и назначили на его место Маурицио Сарри.



И вот сегодня, непосредственно перед отъездом команды в предсезонное турне в Австралию, это назначение состоялось. В новом сезоне 52-летний Дзола будет ассистировать Сарри.



За плечами у Джанфранко семь лет выступлений за "Челси" в качестве игрока. В течение этого периода итальянец забил 80 голов и завоевал четыре больших трофея, навсегда вписав свое имя в историю клуба.



На тренерском поприще Дзоле пока не удалось повторить тот успех, который он знал в своей игровой карьере. Поработав ассистентом в молодежной сборной Италии, затем Джанфранко пробовал себя главным тренером в "Вест Хэме", "Уотфорде", "Бирмингеме", "Кальяри" и "Аль-Араби" но надолго ни в одном из клубов не задержался.



"Это удивительная вещь для меня. Я готов очень упорно работать, потому что это будет сложное испытание, но я рад быть здесь и буду трудиться бок о бок с Маурицио ради достижения успеха. Я буду выкладываться изо всех сил в своей новой роли, как выкладывался будучи игроком".



"Я очень предвкушаю этот вызов. Я был бы счастлив хорошо стартовать, и все мы в восторге по поводу этого нового приключения", — сообщил Дзола.