Дебюта Далота за МЮ придется подождать до сентября

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рассказал, что его команда начнет сезон не только без задержавшихся на Чемпионате Мира игроков, но и без защитника Диогу Далота.

Напомним, 19-летний Далот, приглашенный из "Порту" за 19 миллионов фунтов, стал первым новичком "красных дьяволов" в это трансферное окно. На "Олд Траффорд" соотечественник Моуриньо прибыл с травмой колена, полученной в прошлом сезоне.



И хотя талантливый португалец уже избавился от костылей и даже поехал с командой в предсезонное турне по США, болельщикам "Юнайтед" придется запастись терпением, чтобы увидеть дебют Диогу.



"Далот травмирован. Мы изначально знали это, но мы не хотели терять его из-за этого. Его восстановление проходит по-настоящему хорошо. Мы думаем, он сможет приступить к тренировкам с командой, когда мы вернемся в Англию".



"Он не будет готов к старту сезона, но мы думаем, он будет готов к сентябрю", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.