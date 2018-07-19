Дебюта Далота за МЮ придется подождать до сентября

Диогу Далот Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рассказал, что его команда начнет сезон не только без задержавшихся на Чемпионате Мира игроков, но и без защитника Диогу Далота.

Напомним, 19-летний Далот, приглашенный из "Порту" за 19 миллионов фунтов, стал первым новичком "красных дьяволов" в это трансферное окно. На "Олд Траффорд" соотечественник Моуриньо прибыл с травмой колена, полученной в прошлом сезоне.

И хотя талантливый португалец уже избавился от костылей и даже поехал с командой в предсезонное турне по США, болельщикам "Юнайтед" придется запастись терпением, чтобы увидеть дебют Диогу.

"Далот травмирован. Мы изначально знали это, но мы не хотели терять его из-за этого. Его восстановление проходит по-настоящему хорошо. Мы думаем, он сможет приступить к тренировкам с командой, когда мы вернемся в Англию".

"Он не будет готов к старту сезона, но мы думаем, он будет готов к сентябрю", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.



Метки Далот, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2018 00:05

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